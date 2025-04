NBA define primeiros jogos dos playoffs e partidas do play-in

A National Basketball Association (NBA) encerrou neste domingo (13) a temporada regular da liga. Com o encerramento, os primeiros jogos dos playoffs já estão definidos. O play-in já tem as partidas completas e os times buscam duas vagas em cada conferência. O Lance! traz os confrontos.

Chaveamento dos plaoffs e play-in da NBA (Foto: Divulgação/NBA/X)

Conferência Oeste da NBA

Os jogos dos playoffs da Conferência Oeste da NBA já definidos são Nuggets x Clippers e Lakers x Wolves. No play-in, o Sacramento Kings enfrenta o Dallas Mavericks e o Golden Statate Warriors duela com o Memphis Grizzlies. Quem perder a partida de Warriors x Memphis, enfrenta o vencedor de Kings x Mavericks, o vencedor do duelo vai direto para o playoff, enfrentando o Houston Rockets.

Shai Gilgeous-Alexander, jogador do Thunder (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Classificação da Conferência Oeste

1º - Oklahoma City Thunder 2º - Houston Rockets 3º - Los Angeles Lakers 4º - Denver Nuggets 5º - LA Clippers 6º - Minnesota Timberwolves 7º - Golden State Warriors 8º - Memphis Grizzlies 9º - Sacramento Kings 10º - Dallas Mavericks

Conferência Leste da NBA

Na Conferência Leste, os jogos definidos dos playoffs da NBA são: New York Knicks x Detroit Pistons e Indiana Pacers x Milwaukee Bucks. No play-in, Chicago Bulls e Miami Heat se enfrentam, o vencedor enfrenta o perdedor de Orlando Magic x Atlanta Hawks. Quem vencer a partida entre Orlando Magic x Atlanta Hawks vai direto para os playoffs, enfrentando o Boston Cetics.

Ty Jerome jogador dos Cavaliers (Foto: Jeff Haynes/NBAE via Getty Images/AFP)

Classificação da Conferência Leste

1º - Cleveland Cavaliers

2º - Boston Celtics

3º - New York Knicks

4º - Indiana Pacers

5º - Milwaukee Bucks

6º - Detroit Pistons

7º - Orlando Magic

8º - Atlanta Hawks

9º - Chicago Bulls

10º - Miami Heat

Agenda dos jogos do play-in

Os jogos do play-in já tem data marcada. Eles acontecem entre terça-feira e sexta-feira desta semana. Confira as datas:

Terça-feira

Orlando Magic x Atlanta Hawks Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Quarta-feira

Chicago Bulls x Miami Heat

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Sexta-feira