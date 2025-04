Desfalque no Los Angeles Lakers ao longo do mês de março, LeBron James foi realocado ao departamento médico para tratar lesão na virilha. A fim de estar 100% recuperado nos playoffs da NBA, o astro da franquia californiana avaliou seu retorno às quadras. Cadenciando seu ritmo de jogo, o ala-pivô comemorou a vitória em cima do Oklahoma City Thunder, no último domingo (6).

continua após a publicidade

Diante da Paycom Center lotada, os donos da casa tentaram manter a soberania que o mantiveram na liderança da Conferência Oeste por quase toda a temporada da NBA. No entanto, o Thunder não contava com o retorno maestral de LeBron James. Embora ainda apresente problemas físicos, foi o jogo em que o camisa 23 mais se sentiu confiante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

“Foi o melhor jogo que senti desde a lesão, com certeza. Tentei forçar, atacar a cesta, no meu ritmo. Em relação ao meu arremesso, me senti bem. Estava arremessando muito bem nos lances livres e, mesmo um pouco tarde, foi o melhor que me senti fisicamente. Então, espero conseguir seguir nesse nível”, avaliou o astro do Los Angeles Lakers.

continua após a publicidade

LeBron James - Ja Morant - Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies - NBA (Foto: Justin Ford/AFP)

O problema citado pelo craque foi evidenciado na partida contra o Boston Celtics, realizada em março. Na ocasião, James precisou sair de quadra no meio do último quarto. Como resultado da gravidade do problema, o ala desfalcou o Los Angeles Lakers ao longo de sete partidas na atual temporada regular da National Basketball Associatiom.

Embora seja visto como o principal nome da franquia, os números de LeBron James despencaram drasticamente após a lesão. A título de curiosidade, desde o seu retorno, o ala possui médias por jogo de 21.5 pontos, 6.1 rebotes e 7.4 assistências. Apesar dos números não serem desastrosos, os torcedores esperam um aproveitamento maior de um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos.

continua após a publicidade

➡️Celtics chega aos playoffs como favorito ao título da NBA, apontam analistas

LeBron James de olho em mais um título

Colocado no mesmo patamar de Michael Jordan, eleito o principal nome da história da NBA, LeBron reconhece a sua importância dentro de quadra. Sem expectativas de se aposentar, o veterano de 40 anos sonha com mais um título da liga norte-americana de basquete. Para isso ocorrer, o Los Angeles Lakers precisará se reorganizar em um curto espaço de tempo.