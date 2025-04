Felipe Meligeni é campeão no México e tem melhor ranking da carreira

O brasileiro Felipe Meligeni derrotou o francês Luka Pavlovic na decisão do aberto da Cidade do México neste domingo (13). O jogo teve boa dominância do brasileiro, que finalizou a partida no segundo set, com parciais de 6/3 e 6/3. O brasileiro venceu 12 dos 18 games e marcou 61 dos 101 pontos totais da partida. O evento é disputado no saibro e tem premiação de US$ 200 mil

Tenista Felipe Meligeni (Foto: Reprodução)

Como foi a partida?

Meligeni Alves dominou toda a partida. Na primeira parcial, ele conquistou a quebra de saque no início e administrou até o 5/3, quando pressionou o rival e conseguiu uma nova quebra de serviço, fechando a parcial em 6/3.

No segundo set, o brasileiro manteve o domínio e também administrou a quebra de vantagem obtida nos primeiros games, sacando posteriormente em 5/3 para fechar o jogo. Ele não sentiu a pressão e ganhou os quatro pontos do game, se sagrando o grande campeão do evento, que recebeu o prêmio de melhor torneio da série Challenger em 2024.

Felipe soma o segundo caneco no México em quatro semanas. Ele foi campeão em Mérida, torneio challenger 75. Desde que começou o trabalho na equipe catarinense, ele vai acumulando uma subida de 60 posições na tabela da ATP.

Com o título na Cidade do México, Felipe garante o melhor ranking da sua carreira na próxima atualização, nesta segunda-feira. Ele soma valiosos 125 pontos no ranking e chega aos 506, subindo 34 posições e alcançando 119º posto na tabela. Ele se aproxima de Thiago Wild, atual número 3 nacional, que está na 111ª posição da ATP.

Meligeni continua em solo mexicano para a disputa do Challenger 75 de San Luis Potosi, onde deve fazer sua estreia na terça-feira.

