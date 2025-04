O retorno de Luka Doncic ao American Airlines Center não foi a forma que os torcedores do Dallas Mavericks gostariam. Após a troca histórica, que o levou para o Los Angeles Lakers, o armador voltou pela primeira vez a cidade do Texas para enfrentar o antigo time. Antes do jogo, o esloveno foi homenageado com um vídeo emocionante que o deixou em lágrimas. Apesar das fortes emoções, que quase "paralisaram" o jogador, seu desempenho foi marcante e decisivo para a vitória dos visitantes.

- Honestamente, todos viram como eu fiquei com o vídeo. Eu não sei como eu consegui. Quando eu estava vendo o vídeo, eu pensei: "não tem como eu jogar esse jogo". Mas todos os meus companheiros de time estavam lá comigo, eles me deram muito apoio e eu sou muito agradecido - afirmou Doncic, após o confronto.

Além da homenagem recebida pelo Mavericks, antes do jogo, a torcida não deixou de compartilhar o carinho que ainda sente por Doncic durante todo o duelo contra o Lakers. Na ocasião, a cada posse de bola do camisa 77, o estádio fazia uma festa. A vibração do público não passou batido pelo esloveno, que agradeceu aos torcedores e aos ex-companheiros de equipe.

- Eu sou muito grato pelos torcedores e meus ex-companheiros, todos sempre estiveram lá por mim. Eu estou feliz. Eu amo esses torcedores, amo essa cidade. Eu cheguei aqui uma criança, aos 18 anos, e tinha o sonho de ganhar o respeito da NBA. Eles me fizeram me sentir em casa. Só me trouxe memórias maravilhosas. Eu passei 6 anos e meio aqui com eles e eles foram simplesmente incríveis - declarou o camisa 77.

A derrota, por 112 a 97, do Dallas Mavericks foi inevitável, com Luka Doncic apresentando um alto nível dentro de quadra. O domínio no placar foi mantido por boa parte dos quatro períodos, principalmente no segundo quarto, quando o armador marcou 17 pontos, e o Lakers assumiu a clara liderança. No confronto, o esloveno anotou 45 pontos, oito rebotes e seis assistências, além de 70% de aproveitamento nas bolas de perímetro.

A duas partidas para o fim da temporada regular na NBA 2024/25, o Los Angeles Lakers já está com vaga garantida para os playoffs. Atualmente a franquia ocupa a terceira colocação da Conferência Oeste, com uma campanha de 49 vitórias e 31 derrotas. Por outro lado, o Dallas Mavericks está pendurado na tabela, podendo ainda ficar de fora da pós-temporada. Improvável, a eliminação pode ser evitada com apenas uma vitória nesta reta final.