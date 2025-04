Celtics chega aos playoffs como favorito ao título da NBA, apontam analistas

O Boston Celtics caminha com confiança rumo aos playoffs da NBA 2024/25. Embora não ostente a melhor campanha da temporada regular, o time entra na fase decisiva da competição como o adversário a ser batido, com o elenco saudável e sequência positiva. Segundo analistas da ESPN, o atual campeão é novamente o grande favorito para conquistar o título.

A equipe, atual campeã da liga, enfrentou oscilações ao longo do campeonato, mas embala no momento mais crucial do ano: venceu 17 das últimas 20 partidas e chega com o elenco completamente saudável. Essa combinação de fatores reforça, na opinião do ex-jogador e comentarista Kendrick Perkins, a condição de favoritismo com a qual o time iniciou a temporada.

- Não existe adversário que queira encarar o Boston Celtics em uma série de playoffs. É mais fácil encontrar salada em loja de donuts do que ver esse time ser eliminado em sua melhor forma. Eles foram subestimados após o título e agora voltam ainda mais motivados - avaliou Perkins, ao destacar ainda que a base do elenco campeão foi mantida.

Apesar da consistência, o Celtics não terá a vantagem do mando de quadra em todas as possíveis séries dos playoffs, já que equipes como Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder terminaram com mais vitórias na temporada regular. Ainda assim, Perkins acredita que o foco de Boston deve permanecer interno.

Entre os destaques individuais, o comentarista ressaltou a evolução de nomes como Payton Pritchard, cotado como um dos melhores reservas da liga, além do crescimento de Luke Kornet e Sam Hauser. Com o astro Jayson Tatum em grande fase, a equipe de Massachusetts parece pronta para repetir a conquista de 2024.

A visão de Perkins foi compartilhada por outros analistas da ESPN durante o debate. O jornalista Brian Windhorst, embora discorde de que os Celtics e Tatum tenham sido “desrespeitados” após o último título, também considera a equipe como a mais forte da atual temporada.

- Para mim, Boston é claramente o favorito. Para fazer frente a esse time, é necessário ter uma defesa versátil e ótimo aproveitamento nos arremessos de três pontos. No Leste, vejo apenas o Cleveland Cavaliers com esse perfil - comentou Windhorst.

