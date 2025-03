Astro do Minnesota Timberwolves deve deixar o time após o fim da temporada

Naz Reid, jogador do Minnesota Timberwolves, deve deixar a franquia ao final da atual temporada da NBA. O ala-pivô pode recusar a opção de contrato no valor de US$ 15 milhões para testar a agência livre e a possibilidade de receber ofertas melhores. A informação foi divulgada por Jake Fischer, na última segunda-feira (24).

Segundo o jornalista do The Stein Line, franquias como Cleveland Cavaliers, o Dallas Mavericks e o San Antonio Spurs teriam interesse em Reid. O próprio Timberwolves também estaria disposto a aumentar as cifras para mantê-lo por mais temporadas.

O jogador acumula médias interessantes de 14,7 pontos e 5,8 rebotes, além de 48,2% nos arremessos de quadra. Na última temporada, Reid venceu o prêmio de melhor atleta vindo do banco, o que o valorizou ainda mais.

Apesar do bom desempenho do atleta, o Timberwolves faz uma temporada de oscilações até aqui. A franquia que vem com o atual vice-campeonato do Oeste ainda não conseguiu se encontrar e acumula participações abaixo do que em relação a 23/24.

Naz Reid em ação pelo Minnesota Timberwolves (Foto: Harry How/AFP)

Naz Reid até conseguiu encontrar espaço como titular após a lesão de Julius Randle. Neste período, conseguiu melhorar seu desempenho, ficando atrás apenas de Anthony Edwards nas estatísticas do Timberwolves.

Randle sofreu uma lesão no final de janeiro, contra o Utah Jazz. Ainda no segundo quarto do duelo, o atleta partiu em direção a cesta, mas logo na queda sentiu a virilha. Exames posteriores detectaram apenas uma distensão, mas é algo que o atirou por cerca de um mês das quadras.