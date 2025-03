A NBA é conhecida por remunerar seus atletas com cifras astronômicas, refletindo a popularidade global do basquete e os lucros gerados pela liga. Os salários dos jogadores variam conforme a experiência, desempenho e importância para suas equipes. Abaixo, mostramos os maiores salários da NBA e explicamos como esses valores são distribuídos.​



💰 Maiores salários da NBA

De acordo com dados disponíveis pelo site Spotrac, os jogadores com os maiores salários anuais são:​

Jaylen Brown (Boston Celtics) – US$ 57 milhões Nikola Jokić (Denver Nuggets) – US$ 55,2 milhões Devin Booker (Phoenix Suns) – US$ 55,1 milhões Karl-Anthony Towns (New York Knicks) – US$ 55,1 milhões Stephen Curry (Golden State Warriors) – US$ 53,8 milhões Joel Embiid (Philadelphia 76ers) – US$ 53,3 milhões Paul George (Philadelphia 76ers) – US$ 52,9 milhões LeBron James (Los Angeles Lakers) - US$ 50,6 milhões Bradley Beal (Phoenix Suns) – US$ 50,2 milhões Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) – US$ 49,8 milhões

📈 Fatores que influenciam os salários na NBA

Vários elementos determinam os salários dos jogadores na NBA:​

Experiência e desempenho : Atletas com anos de liga e desempenho consistente tendem a negociar contratos mais lucrativos.​

: Atletas com anos de liga e desempenho consistente tendem a negociar contratos mais lucrativos.​ Impacto comercial : Jogadores que atraem fãs e patrocinadores aumentam a receita das franquias, justificando salários elevados.​

: Jogadores que atraem fãs e patrocinadores aumentam a receita das franquias, justificando salários elevados.​ Teto salarial: A NBA impõe um limite de gastos por equipe, mas existem exceções que permitem contratos maiores para estrelas.​

📊 Evolução dos salários na NBA

Os salários na NBA têm crescido significativamente nas últimas décadas. Por exemplo, na temporada 1997-1998, Michael Jordan recebeu cerca de US$ 33 milhões, um recorde na época. Hoje, jogadores como Stephen Curry ultrapassam os US$ 50 milhões anuais, refletindo o crescimento econômico da liga e a valorização dos atletas.​