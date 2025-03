Kyrie Irving está fora da temporada da NBA após romper ligamento

O Dallas Mavericks terá um desfalque no restante da temporada da NBA. O jogador Kyrie Irving sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior no jogo contra o Sacramento Kings na última segunda-feira (4). As informações são do jornalista Shams Charania.

Além de Irving, de acordo com o insider Chris Haynes, Jaden Hardy também se lesionou na partida e está fora das quadras por tempo indeterminado. Com isso, O Dallas Mavericks está com dois desfalques. A situação dos Mavericks não é uma das melhores, o time luta para chegar aos playoffs com 32 vitórias em 62 partidas jogadas. A franquia é a 10ª colocada na Conferência Oeste.

Kyrie Irving chegou ao Dallas Mavericks no início de 2023 (Foto: Maddie Meyer / AFP)

Entenda a lesão no ligamento cruzado anterior

A lesão sofrida por Kyrie Irving foi a mesma que Rebeca Andrade sofreu antes dos Jogos Olímpicos de Paris. O rompimento do ligamento cruzado anterior é uma das principais lesões entre os atletas.

Rebeca Andrade e as medalhas conquistadas em Paris após lesão (Foto: THIBAUD MORITZ/POOL/AFP)

O ligamento cruzado anterior estabiliza a articulação do joelho. Na última segunda-feira (3), Rebeca Andrade foi indicada ao Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, na categoria 'retorno do ano', por conta das conquistas em Paris após a lesão.

— Passei por oito cirurgias, três delas no ligamento cruzado anterior (joelho direito), longos processos de recuperação, incertezas, angústias… Espero que a minha história sirva de inspiração para pessoas que sofreram lesões que ameaçaram suas carreiras, que passaram por momentos difíceis na vida, a continuarem lutando contra os obstáculos e a alcançarem o sucesso — relembrou a atleta após ser indicada ao Laureus.