Novo ranking revela as franquias mais caras da NBA; veja lista

A CNBC Sports divulgou, na última sexta-feira (14), um ranking com as franquias mais caras da NBA. O portal fez um valuation e uma comparação financeira das 30 equipes participantes.

De acordo com a matéria, o valor médio de um time da National Basketball Association (NBA) é de US$ 4,66 bilhões. 'Isso coloca a liga entre o time médio da National Football League, no valor de US$ 6,49 bilhões, e o time médio da National Hockey League, no valor de US$ 1,92 bilhão'.

Golden State Warriors, franquia da NBA na Filadélfia (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

Segundo os cálculos, o time mais valioso da liga é o Golden State Warriors, que vale US$ 9,4 bilhões. A franquia gerou US$ 781 milhões em receita na temporada 2023/24, a maior da liga. O portal ressalta que o Warriors é dono do Chase Center, o que também gera uma receita adicional com eventos fora da NBA.

Confira o ranking das franquias mais caras da NBA

Golden State Warriors – $9.4B (R$ 53,39 bilhões, aproximadamente) New York Knicks – $7.5B (R$ 42,60 bilhões) Los Angeles Lakers – $7B (R$ 39,76 bilhões) Chicago Bulls – $5.8B (R$ 32,94 bilhões) Houston Rockets – $5.7B (R$ 32,38 bilhões) Brooklyn Nets – $5.6B (R$ 31,81 bilhões) Boston Celtics – $5.5B (R$ 31,24 bilhões) Los Angeles Clippers – $5.4B (R$ 30,67 bilhões) Miami Heat – $5.1B (R$ 28,97 bilhões) Dallas Mavericks – $5B (R$ 28,40 bilhões) Philadelphia 76ers – $4.9B (R$ 27,83 bilhões) Phoenix Suns – $4.6B (R$ 26,13 bilhões) Toronto Raptors – $4.5B (R$ 25,56 bilhões) Sacramento Kings – $4.45B (R$ 25,28 bilhões) Cleveland Cavaliers – $4.35B (R$ 24,71 bilhões) Atlanta Hawks – $4.3B (R$ 24,42 bilhões) Washington Wizards – $4.25B (R$ 24,14 bilhões) Denver Nuggets – $4.2B (R$ 23,86 bilhões) Milwaukee Bucks – $4.1B (R$ 23,29 bilhões) Utah Jazz – $3.75B (R$ 21,30 bilhões) San Antonio Spurs – $3.7B (R$ 21,02 bilhões) Portland Trail Blazers – $3.6B (R$ 20,45 bilhões) Orlando Magic – $3.55B (R$ 20,16 bilhões) Oklahoma City Thunder – $3.5B (R$ 19,88 bilhões) Detroit Pistons – $3.45B (R$ 19,60 bilhões) Indiana Pacers – $3.4B (R$ 19,31 bilhões) Charlotte Hornets – $3.35B (R$ 19,03 bilhões) New Orleans Pelicans – $3.3B (R$ 18,74 bilhões) Minnesota Timberwolves – $3.25B (R$ 18,46 bilhões) Memphis Grizzlies – $3.2B (R$ 18,18 bilhões)

Fonte: CNBC Sports.