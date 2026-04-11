NBA tem noite histórica de Wembanyama e duplo-duplo de LeBron na vitória dos Lakers

Victor Wembanyama segue fazendo história na NBA. Na noite da última sexta-feira (10), o francês se tornou o jogador que atingiu mais rápido a marca de 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em um jogo. O pivô dos Spurs precisou de somente 26 minutos e 13 segundos para atingir tal marca. Além da atuação de gala, a partida contra os Mavericks, foi a de número 65 na temporada para Wemby, o tornando elegível para os prêmios individuais da liga.

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Recentemente Wembanyama virou assunto na liga, após dizer em coletiva os três argumentos que fazem ele merecer o prêmio MVP da NBA nesta temporada. Dias após a declaração, o francês apareceu liderando a corrida da premiação.

— Primeiro, defesa é 50% do jogo e isso é subvalorizado na discussão de MVP, acredito que tenho maior impacto defensivo na liga. Segundo, quase varremos o OKC na temporada, dominamos eles. Terceiro, ataque não é só sobre fazer pontos — listou o jogador.

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Lebron segue brilhando

Na rodada teve espaço para outro grande protagonista. Lebron James, o veterano de 41 anos, foi o destaque na vitória do Lakers contra o Phoenix Suns. Anotando 28 pontos, 12 assistências e 6 rebotes, o "King" como é chamado, mostrou que ainda é decisivo, e se tornou o primeiro jogador de 40 anos a conseguir a marca de três jogos seguidos com pelo menos 25 pontos e 10 assistências.

Lebron e Bronny protagonizam inédita assistência na NBA: vídeo

Aos 41 LeBron segue brilhando na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Com a lesão de Luka Doncic e Austin Reaves, Lebron terá que assumir o protagonismo dos Lakers no início dos playoffs. O provável confronto no primeiro round deverá ser contra o Houston Rockets, caso o time de Los Angeles permaneça na quarta posição, após a última rodada.

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