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NBA tem noite histórica de Wembanyama e duplo-duplo de LeBron na vitória dos Lakers

Temporada regular acaba no próximo domingo

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Igor Barreto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/04/2026
12:42
Atualizado há 2 minutos
Wembanyama contra os Mavericks na última noite (Foto: Getty Images via AFP)
imagem camera Wembanyama contra os Mavericks na última noite (Foto: Getty Images via AFP)
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Victor Wembanyama segue fazendo história na NBA. Na noite da última sexta-feira (10), o francês se tornou o jogador que atingiu mais rápido a marca de 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências em um jogo. O pivô dos Spurs precisou de somente 26 minutos e 13 segundos para atingir tal marca. Além da atuação de gala, a partida contra os Mavericks, foi a de número 65 na temporada para Wemby, o tornando elegível para os prêmios individuais da liga.

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Recentemente Wembanyama virou assunto na liga, após dizer em coletiva os três argumentos que fazem ele merecer o prêmio MVP da NBA nesta temporada. Dias após a declaração, o francês apareceu liderando a corrida da premiação.

— Primeiro, defesa é 50% do jogo e isso é subvalorizado na discussão de MVP, acredito que tenho maior impacto defensivo na liga. Segundo, quase varremos o OKC na temporada, dominamos eles. Terceiro, ataque não é só sobre fazer pontos — listou o jogador.

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Lebron segue brilhando

Na rodada teve espaço para outro grande protagonista. Lebron James, o veterano de 41 anos, foi o destaque na vitória do Lakers contra o Phoenix Suns. Anotando 28 pontos, 12 assistências e 6 rebotes, o "King" como é chamado, mostrou que ainda é decisivo, e se tornou o primeiro jogador de 40 anos a conseguir a marca de três jogos seguidos com pelo menos 25 pontos e 10 assistências.

Lebron e Bronny protagonizam inédita assistência na NBA: vídeo

LeBron James, do Los Angeles Lakers, é cumprimentado por Deandre Ayton após cesta contra o Golden State Warriors no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)
Aos 41 LeBron segue brilhando na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Com a lesão de Luka Doncic e Austin Reaves, Lebron terá que assumir o protagonismo dos Lakers no início dos playoffs. O provável confronto no primeiro round deverá ser contra o Houston Rockets, caso o time de Los Angeles permaneça na quarta posição, após a última rodada.

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