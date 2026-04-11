Vencedor do Grammy estreia em liga chinesa de basquete
Rapper J Cole esta de volta às quadras aos 41 anos
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Dos estúdios para as quadras, o rapper Jermaine Cole, fez sua estreia, neste sábado(11), pelo Nanjing Monkey Kings, time que disputa a Chinese Basketball Association (Associação Chinesa de Basquete). O duas vezes vencedor do Grammy, não teve tanto brilho em seu primeiro jogo. Em uma partida discreta, Cole não fez pontos, anotou somente um rebote e uma assistência em sete minutos em quadra, na derrota para o Guanzhou.
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Essa não é a primeira vez do rapper nas quadras. O dono de "No Role Modelz" já jogou profissionalmente outras duas vezes. A primeira foi em 2021, pelo Patriots Basketball Club, com médias de 1,7 pontos e 1,7 rebotes por jogo. No ano seguinte, J Cole chegou ao Scarborough Shooting Stars, registrando 2,4 pontos por partida.
Antes da carreira de sucesso na música, Cole já mostrava seu interesse pelo esporte. Jogou no ensino médio e chegou a tentar uma vaga como walk-on na equipe da St. John's University, nos anos 2000.
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Durante a divulgação do seu último álbum "The Fall-Off", Cole comunicou que jogaria na China. Recentemente, o astro do Rap confirmou que a proposta do time chegou no ano passado.
— Estou olhando para o relógio tipo, cara, estou ficando mais velho. Tipo, essa pode ser minha última chance — disse Cole.
A turnê do seu mais recente álbum, está marcada para começar em julho, mas o rapper garantiu que vai cumprir o compromisso com a equipe chinesa.
— Vou manter minha palavra para eles e aparecer para jogar alguns jogos, embora saiba que não estou na melhor forma por causa do álbum. Mas vou lá me divertir com isso — declarou o rapper.
O Nanjing Monkey Kings, time de J Cole, volta às quadras na próxima segunda-feira (13), contra o Northeast Tigers.
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