Com cerca de cinco jogos restantes na temporada regular, as equipes e os torcedores já estão focados nos playoffs. Na Conferência Leste, a tabela já está fechada e as vagas foram definidas. Já na Conferência Oeste, apenas o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets tem lugar garantido no mata-mata principal da pós-temporada da NBA 2024/25.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funcionam os playoffs da NBA

As seis melhores equipes de cada conferência garantem uma vaga direta para os playoffs ao final da temporada regular. As equipes que ficam entre a 7° e a 10° posição vão disputar o torneio de play-in entre os dias 15 e 18 de abril pelas duas últimas vagas em cada conferência.

O 7º colocado joga contra o 8º, o vencedor se classifica e enfrenta o segundo melhor time da temporada regular. Do outro lado, o 9º enfrenta o 10º, com o perdedor eliminado e o vencedor segue para disputar a última vaga dos playoffs contra o derrotado do jogo anterior, entre o 7º e o 8º. O vencedor garante sua participação no mata-mata e enfrenta o 1º colocado.

continua após a publicidade

Esses confrontos acontecem entre os dias 15 e 18 de abril, entre o fim da temporada regular e o início dos playoffs da NBA 2024/25.

Stephen Curry, do Warriors, em ação na NBA 2024/25 (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

➡️ Carmelo Anthony, Dwight Howard e Sue Bird são eleitos para o Hall da Fama da NBA de 2025

Equipes sem chances de playoffs

Na Conferência Leste, como já mencionado, a tabela está definida antes mesmo do fim da temporada regular. As equipes que ficaram fora da zona de classificação para a fase mata-mata são Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Cherlotte Hornets e Washington Wizards. Todos esses times possuem menos de 29 vitórias e não conseguem ultrapassar nenhuma outra franquia em menos de cinco partidas.

A Conferência Oeste, por sua vez, ainda há uma vaga abaixo da zona de play-in. Apesar disso, quatro equipes já estão de fora da disputa para a pós-temporada: Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Atualmente na 11ª colocação, o Phoenix Suns ainda pode conquistar uma vaga na fase eliminatória.

continua após a publicidade

Lista de times classificados da NBA 2024/25 atualizada

Com clara dominância na Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers foi o primeiro time a garantir sua vaga nos playoffs na temporada 2024/25 da NBA. Logo em seguida, o Boston Celtics também manteve a boa campanha para se isolar na vice-liderança.

Cinco jogos para o fim da temporada regular, a tabela já está fechada entre as equipes do Leste. Assim, os times classificados para os playoffs são Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons. Já em play-in, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat ainda disputam as últimas duas vagas do mata-mata.

Por outro lado, a disputa continua viva na Conferência Oeste. Vale destacar que apenas o Thunder e o Rockets estão garantidos nos playoffs. Apesar disso, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies já conquistaram vaga na pós-temporada, podendo classificar para o mata-mata ou para o play-in.