Briga de gente grande. Prestes a encerrar a carreira, Rafael Nadal falou, em entrevista ao Jornal As, da Espanha, quem foi o maior rival da carreira. A dúvida, claro, estava entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço, Roger Federer. O espanhol se aposentará das quadras após a Copa Davis deste ano.

— Djokovic é o jogador que mais enfrentei. Mas, para mim, meu maior rival foi Federer, porque quando cheguei ao circuito era ele quem estava lá. Nos anos em que estive no melhor da minha carreira, em todos os sentidos, foram Roger e Novak. Mas nos primeiros, que são os que te marcam de forma especial, o Roger esteve sempre presente. Acho, e não sei porquê, que a minha rivalidade com os dois tem sido mais intensa do que a que tinham entre eles. Não sei o motivo exato, mas sinto que é assim que o mundo percebe — disse o espanhol.

Foram 60 duelos contra Djokovic com 31 vitórias do sérvio e 29 de Nadal. Contra Federer, foram 40 jogos e o espanhol venceu por 24 contra 16 do suíço. Várias destas foram finais de Roland Garros e uma épica de Wimbledon, em 2008, considerado um dos maiores jogos de todos os tempos.

— Com Roger tenho rivalidade, porque houve um contraste muito pronunciado de estilos, formas de ver e abordar o esporte. E com Novak, claro, tem sido um desafio incrível. É um jogador que tem conseguido manter um nível muito elevado e melhorar a cada ano. Os números dizem que ele é o melhor, por isso seu nível no tênis também tem sido o melhor. Além disso, é quem tem conseguido ficar mais longe das lesões. Quando você não tem limitações ou lesões importantes que perduram no tempo, isso não só te afeta no nível físico e te dá opções para vencer, mas também gera uma ausência de medo. Isso permitiu que Djokovic mantivesse seu nível físico e mental por mais tempo. Não é desculpa. Graças à isso ele é o melhor e realmente mereceu ser assim — completou.

No dia 10 de outubro, Rafael Nadal anunciou, através de suas redes sociais, que iria encerrar a carreira. O tenista, apontado como um dos maiores da história da modalidade, fará sua despedida na Copa Davis deste ano.