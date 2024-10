A "secada" de Bia Haddad Maia em Paula Badosa deu certo. Neste sábado (19), a espanhola se retirou da partida após perder o primeiro set contra Daria Kasatkina, 11ª do mundo, em duelo pela semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China. Com isso, a brasileira garantiu a manutenção no top-10 do ranking mundial por pelo menos mais uma semana.

Em jogo que começou atrasado e teve várias interrupções pela chuva, a espanhola optou por desistir após perder o primeiro set por 6/4. Bia ficará com 3194 pontos. Kasatkina, que jogará sua sexta final do ano, tem 3325 garantidos e alcançará 3500 se ganhar o título. A russa enfrentará a tcheca Karolina Muchova ou a russa Mirra Andreeva na decisão, que será realizada neste domingo (20).

Apesar de ter sido ultrapassada por Kasatkina, Bia Haddad superou a americana Danielle Collins na classificação. Como Badosa não pode mais ultrapassá-la, a brasileira está garantida na 10ª colocação.

Paula Badosa durante duelo com Bia Haddad na China (Foto: AFP)

Bia Haddad foi eliminada justamente pela tenista espanhola em Ningbo - na sexta-feira (18), a brasileira perdeu para Badosa por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). Caso tivesse vencido, poderia sonhar em alcançar o 9º lugar do ranking, que representaria a sua melhor marca na carreira.