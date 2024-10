Rafael Nadal anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (10), mas antes disputará um último torneio. O espanhol se despedirá do tênis profissional em Málaga, na Espanha, cidade que recebe as quartas de final, semifinais e final da Copa Davis - torneio entre seleções que será realizado entre 19 e 24 de novembro.

A disputa será em piso rápido coberto, e a Espanha de Nadal abre sua campanha rumo ao heptacampeonato da Copa Davis diante da Holanda, que desbancou o Brasil como segunda colocada do Grupo A. Espanha e Holanda já se enfrentaram oito vezes na história da competição, e os espanhóis levaram a melhor em seis destes confrontos.

Considerado o maio atleta individual da história da Espanha com 92 títulos ATP em simples, dos quais 22 são títulos de Grand Slam, Rafael Nadal sempre representou o vermelho da "Armada Espanhola" no único torneio entre países do tênis masculino, a centenária Copa Davis.

Dono de dois ouros olímpicos (Pequim-2008 em simples e Rio de Janeiro-2016 em duplas), Rafael Nadal anunciou a aposentadoria através de vídeo emocionado nas redes sociais. Veja abaixo.