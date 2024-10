Aryna Sabalenka passa Iga Swiatek e recupera posto de número 1 do mundo

Em novo ranking divulgado pela WTA, a Associação das Tenistas Profissionais, nesta segunda-feira (21), Aryna Sabalenka apareceu de volta na liderança, desbancando Iga Swiatek. A bielorrussa descontou dez pontos do 19º resultado, enquanto que Swiatek descartou 120. Sabalenka ficou com 9.706 pontos, enquanto a polonesa totalizou 9.665.

Esta é a nona semana de Sabalenka na ponta, que vai duelar palmo a palmo com Swiatek pelo topo no WTA Finals, que será disputado entre os dias 2 e 9 de novembro, na Arábia Saudita, com chances maiores para Sabalenka, uma vez que descarta semis contra título da polonesa.

A terceira colocada é a americana Coco Gauff, seguida pela compatriota Jessica Pegula. A cazaque Elena Rybakina é a quinta; a italiana Jasmine Paolini, a sexta; a chinesa Qinwen Zheng, a sétima; e a americana Emma Navarro, a oitava. A outra novidade no top 10 foi a volta da russa Daria Kasatkina, que subiu duas posições e é a nona colocada. Bia Haddad se manteve pela quarta semana no grupo, a segunda seguida, com o 10º lugar

