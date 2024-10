Djokovic desiste de Paris e pode ter encerrado o ano

De acordo com informações do jornal sérvio SportKlub, Novak Djokovic decidiu não disputar o Masters 1000 de Paris, na França, que começa na próxima segunda-feira (28). O portal informa que ainda não é oficial, mas que o sérvio teria tomado a decisão seguindo o que havia falado semanas atrás onde o Masters 1000 de Xangai, na China, seria sua última competição regular na temporada.

Resta saber agora se Nole irá para o ATP World Finals, torneio com os oito melhores do ano onde no momento estaria dentro. Ele é o sexto colocado e tem grandes chances de se classificar mesmo sem jogar nas próximas semanas.

Djokovic tem sete títulos em Paris, o último no ano passado, e perderá o evento pela primeira vez desde 2020. Caso não jogue também o Finals, Nole só retornaria no Aberto da Austrália, em janeiro de 2025.

Na capital francesa, Novak conseguiu a medalha de ouro olímpica, uma das suas maiores conquistas na carreira, e completou o "gold slam", ao vencer todos os Grands Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e os Jogos Olímpicos.