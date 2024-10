Rafael Nadal emociona em vídeo de despedida; veja

Conhecido como "Rei do Saibro", Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (10) sua despedida do tênis profissional em um vídeo emocionante. O tenista espanhol divulgou o grande anúncio de sua aposentadoria nas redes sociais, agradecendo e celebrando a carreira bem sucedida.

Mesmo que seja uma decisão difícil, Nadal entende que o momento de pendurar a raquete chegou, e está na hora de abandonar as quadras e competições profissionais. O tenista convivia com lesões a nos que o impediram de atuar como de forma plena.

- Na vida, tudo tem um começo e um fim. E eu creio que é o tempo apropriado para por um fim em uma carreira que tem sido longa e muito mais vitoriosa do que eu poderia ter imaginado - disse emocionado o tenista.

Rafael Nadal também acredita que está finalizando um clico completo, já que fará sua última atuação na final da Copa Davis, que foi uma das primeiras conquistas do tenista como profissional, quando defendeu a camisa da Espanha em 2004.

- Mas eu estou muito animado que meu último torneio será a final da Copa Davis e representando meu país. Eu acredito que eu completei um ciclo completo. Já que uma das minhas primeiras grande alegrias como tenista profissional foi a final da Copa Davis de Sevilla em 2004 - comentou.

Rafael Nadal beijando pela oitava vez a taça dos mosqueteiros, após ganhar Roland Garros de 2013 (Foto: AFP)

Emocionado, Nadal agradece sua equipe de tantos anos. Além de agradecer a família, os fãs e até os rivais, o tenista celebrou a parceria de muito tempo e muito vitoriosa, mesmo que tenham enfrentados dificuldades nos últimos dois anos, devido a lesões.

- Falar da minha equipe é um pouco mais difícil para mim, porque afinal meu time tem sido uma parte muito importante da minha vida. Eles não são apenas trabalhadores, são amigos. Eles estiveram ao meu lado por todo tempo que eu realmente precisei deles. Em momentos muito ruins, momentos muito bons, momentos quando eu precisei ser empurrado, momentos que eles me deram mais força - completou o espanhol.

Na carreira profissional, desde 2002, Rafael Nadal conquistou 22 títulos de Grand Slam, sendo 14 no saibro de Roland Garros, na França, grande especialidade do "Rei do Saibro". Ao todo, foram 92 troféus conquistados pelo tenista espanhol, que já acumulou mais de 1000 vitórias.

Principais títulos de Rafael Nadal

Roland Garros: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022) US Open: 4 (2010, 2013, 2017 e 2019) Wimbledon: 2 (2008 e 2010) Australian Open: 2 (2009 e 2022) Olimpíadas: 1 (2008) Copa Davis: 4 (2004, 2009, 2011 e 2019)

Troféus: 92

Vitórias: 1080

Derrotas: 227

Aproveitamento: 82,6%