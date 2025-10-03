Na rota de Calderano, atual campeão se defende com balão; vídeo

Número 1 do mundo até o último dia 16, quando foi ultrapassado pelo compatriota Wang Chuqin, o anfitrião Lin Shidong é o atual campeão do China Smash, em Pequim. E, já garantido na semifinal, o chinês pode cruzar o caminho de Hugo Calderano numa eventual final.

Antes disso, no entanto, o brasileiro precisa ganhar, na madrugada deste sábado, às 2h (de Brasília), o chinês Xiang Peng, nas quartas de final. Se passar, o carioca, número 3 do mundo, enfrenta o atual líder do ranking, Wang Chuqin, ou o japonês Sora Matsushima.

Na terceira de suas quatro vitórias até aqui em Pequim, Shidong disputou um ponto que foi escolhido um dos melhores da última quinta-feira. Foi no triunfo sobre o sueco Kristian Karlsson, por 3 sets a 1. Na jogada, o tenista europeu vai ao ataque, e o chinês tenta se defender com um balão. Confira abaixo:

O vice-líder do ranking estreou derrotando o croata Tomislav Pucar (30º), por 3 sets a 0, e, depois, despachou o japonês Shunsuke Togami (20°), por 3 a 1. Na terceira rodada foi Karlsson quem ficou pelo caminho e, nas quartas de final, o anfitrião venceu o japonês Yukiya Uda (33º), por 4 a 0. A semifinal, no domingo, a 1h (de Brasília), será contra o francês Felix Lebrun (7º).

Maior título da carreira de Calderano

Em abril, foi contra Shidong o maior título da carreira de Calderano, o da Copa do Mundo. Aos 29 anos, o mesatenista brasileiro se tornou o primeiro do continente a conquistar tal feito. Naquela semana, o chinês era o líder do ranking mundial da modalidade.



Aliás, na semifinal da Copa do Mundo, o brasileiro derrotara ninguém menos do que Chuqin, que poderá reencontrá-lo na semifinal de domingo, no China Smash. Há pouco mais de duas semanas, o anfitrião derrotou o brasileiro na final do WTT de Macau, na China.

