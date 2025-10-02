Calderano fatura premiação milionária com as quartas do China Smash

Após ficar com o vice-campeonato na etapa do WTT de Macau, Hugo Calderano segue com boa campanha em mais um torneio disputado em território chinês, dessa vez no China Smash, em Pequim. O mesa-tenista chegou às quartas de final após vence o chinês Zhou Qihao, nas oitavas, por 3 sets a 0, com parciais de 14-12, 12-10 e 11-7. Além de aproximar o brasileiro de mais um título, o atleta também faturou uma quantia milionária com a vaga.

Nesta etapa, a premiação total do China Smash é US$ 2,05 milhões, o que corresponde a R$ 10,9 milhões na cotação atual, número que será distribuído entre todos os participantes da competição. A etapa do WTT é uma das principais do calendário anual do tênis de mesa e representa uma boa pontuação no ranking geral. No total, são cinco fases até a disputa da decisão.

Com a vaga nas quartas de final, Hugo Calderano arrecadou US$ 20.250, ou R$ 108 mil apenas pela classificação no mata-mata. O brasileiro iniciou sua trajetória já na segunda fase do torneio, onde recebeu US$ 9 mil, ou R$ 48, 15 mil na cotação atual. Ao avançar às oitavas, faturou mais US$ 14 mil (R$ 74,9 mil).

Somando todas as três fases que ele tem garantido (as duas primeiras jogadas e a atual fase de quartas de final), Calderano tem de premiação do torneio uma acumulada em US$ 43,25 mil, valor que corresponde a pouco mais de R$ 231 mil.

Premiação da próxima fase

Hugo Calderano mira o título e a premiação máxima do China Smash. Caso passe para as semifinais no próximo sábado, o mesa-tenista dá um salto considerável de premiação. Os quatro melhores recebem US$ 34 mil (R$ 181,9 mil), enquanto o finalista deixa a competição, no mínimo, com mais US$ 68 mil (R$ 363,8 mil), valor pago ao vice-campeão.

Ao vencedor da etapa do China Smash, a WTT pagará mais US$ 135 mil, o que equivale a R$ 722,3 mil na cotação atualizada. Ou seja, caso vença o torneio, Calderano pode faturar, no total, US$ 212,25 mil, ou R$ 1,13 milhão.

Hugo Calderano na vitória sobre o francês Simon Gauzy no China Smash (Foto: DIvulgação/WTT)

O que vem pela frente

Nas quartas de final, Calderano reencontrará mais um anfitrião, o chinês Xiang Peng, 9º colocado do ranking mundial. Caso vença novamente, Calderano poderá reencontrar seu algoz da final do torneio em Macau, o líder do ranking, o chinês Wang Chuqin. O anfitrião é muito favorito para uma vaga à semifinal em Pequim contra o japonês Sora Matsushima (24º).

Até agora, em Pequim, onde acontece um dos quatro mais importantes torneios do circuito mundial, Calderano derrotou o japonês Hiroto Shinozuka, o francês Simon Gauzy e o chinês Zhou Qihao.

A partida será neste sábado, às 2h (de Brasília), com transmissão da CazéTV, do Sportv e do canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube.