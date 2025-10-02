Bruna Takahashi e Hugo Calderano não foram campeões, mas a semifinal no Smash da China de Tênis de Mesa rendeu aos brasileiros uma premiação milionária. Na disputa de duplas mistas, eles embolsaram valores relativos às oitavas, quartas e semifinais da competição.

As premiações, proporcionalmente, foram de US$ 2.500, US$ 3.750 e US$ 5.000. Ou seja, ao todo, a dupla embolsou US$ 11.250. Veja a seguir a premiação da disputa de duplas do Smash da China.

Premiação (dupla):

Campeão: US$ 12.000

Vice-campeão: US$ 6.833

Semifinalista: US$ 5.000

Quartas de final: US$ 3.750

Oitavas de final: US$ 2.500

Primeira fase: US$ 1.500

Hugo Calderano e Bruna Takahashi foram derrotados pelos campeões mundiais Wang Chuqin e Sun Yingsha na manhã desta quinta-feira (2), por 3 sets a 0. As parciais foram de 11/3, 11/3 e 11/7, na semifinal do Smash da China, em Pequim.

Antes, nas quartas de final, superaram os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/8. Já nas oitavas, a dupla brasileira venceu os anfitriões Xue Fei e Qian Tianyi por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8. Eles não precisaram participar da primeira fase.

No individual, Hugo segue vivo, mas Bruna é eliminada

No individual, Hugo Calderano venceu o francês Simon Gauzy por 3 sets a 1 e garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Seu adversário será Zhou Quiao, na madrugada deste sábado (4), por volta de 2h (de Brasília).

- Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar - afirmou Hugo sobre seu próximo duelo.

Bruna Takahashi, por sua vez, perdeu para Zhu Yuling na última terça-feira (30) por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 20/18 e 11/7, e foi eliminada do China Smash na disputa individual feminina.