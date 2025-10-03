Radar Olímpico: Atletismo paralímpico, Calderano e Ana Sátila movimentam semana

Em mais uma edição do Radar Olímpico, o Lance! traz o resumo dos principais acontecimentos no cenário do esporte olímpico da semana. Desta vez, os destaques ficam por conta do Mundial de Atletismo Paralímpico, Mundial de Canoagem Slalom com Ana Sátila e China Smash de tênis de mesa, com Hugo Calderano.

➡️Ouros inéditos impulsionam Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico

Liderança no Mundial de Atletismo

No esporte paralímpico, após o encerramento do Mundial de Natação, o principal evento da semana tem sido o Mundial de Atletismo em Nova Deli, na Índia, que começou na última sexta-feira (26). Com uma delegação composta por 50 atletas, o Brasil lidera a classificação geral, com 36 medalhas, sendo 12 ouros, 17 pratas e sete bronzes. O país é seguido por China, com 27 medalhas, e Polônia, com 14 pódios no total.

Um dos destaques da seleção brasileira neste Mundial é a velocista Jerusa Geber que, aos 43 anos, se tornou tetracampeã nos 100m T11 (deficiência visual). Com a conquista em Nova Déli, ela igualou o recorde de Terezinha Guilhermina como maior medalhista brasileira em mundiais de atletismo.

Incansável em ação

De volta à ativa após um início de temporada turbulento devido a uma crise renal, Ana Sátila, principal atleta brasileira da canoagem slalom, subiu ao pódio duas vezes no Mundial da modalidade, disputado em Sydney, na Austrália. Ela conquistou a medalha de bronze na prova contra o relógio e também foi a terceira melhor na final da canoa simples.

Ana Sátila voltou ao pódio no Mundial de Canoagem Slalom (Foto: Divulgação/ CBCa)

Hugo Calderano no China Smash

Um dos grandes destaques do esporte olímpico brasileiro na temporada pós-Paris, Hugo Calderano segue na disputa do China Smash de tênis de mesa, uma das principais competições do circuito mundial da modalidade, comparado aos Grand Slams do tênis.

Após vitória por 3 a 0 sobre o chinês Zhou Quiao, Calderano garantiu a classificação para as quartas de final da chave de simples do torneio e terá como próximo rival o também chinês Peng Xiang, em partida agendada para este sábado (4). O brasileiro também disputou a chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi, mas a parceria acabou eliminada na semifinal, na última quinta-feira (2), pelos anfitriões Wang Chuqin/Sun Yingsha, líderes do ranking mundial.

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)

Brasil no topo

A semana também foi marcada pela atualização do ranking mundial de taekwondo, com uma brasileira fazendo história: a nova líder é a jovem Maria Clara Pacheco, de 22 anos, que já conquistou duas medalhas de ouro em Grand Prix nesta temporada e chega embalada para o Mundial da modalidade, que acontece entre os dias 24 e 30 de outubro.

O feito também é marcante porque Maria Clara se torna apenas a segunda brasileira na história a assumir a liderança do ranking mundial de taekwondo. Até então, a única representante havia sido Natalia Falavigna, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008.

Maria Clara Pacheco conquistou mais um ouro na temporada (Foto: World Taekwondo)

