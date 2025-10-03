menu hamburguer
Radar Olímpico: Atletismo paralímpico, Calderano e Ana Sátila movimentam semana

Atletas brasileiros alcançaram marcas importantes no cenário internacional

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 03/10/2025
11:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em mais uma edição do Radar Olímpico, o Lance! traz o resumo dos principais acontecimentos no cenário do esporte olímpico da semana. Desta vez, os destaques ficam por conta do Mundial de Atletismo Paralímpico, Mundial de Canoagem Slalom com Ana Sátila e China Smash de tênis de mesa, com Hugo Calderano.

➡️Ouros inéditos impulsionam Brasil no Mundial de Atletismo Paralímpico

Liderança no Mundial de Atletismo

No esporte paralímpico, após o encerramento do Mundial de Natação, o principal evento da semana tem sido o Mundial de Atletismo em Nova Deli, na Índia, que começou na última sexta-feira (26). Com uma delegação composta por 50 atletas, o Brasil lidera a classificação geral, com 36 medalhas, sendo 12 ouros, 17 pratas e sete bronzes. O país é seguido por China, com 27 medalhas, e Polônia, com 14 pódios no total.

Um dos destaques da seleção brasileira neste Mundial é a velocista Jerusa Geber que, aos 43 anos, se tornou tetracampeã nos 100m T11 (deficiência visual). Com a conquista em Nova Déli, ela igualou o recorde de Terezinha Guilhermina como maior medalhista brasileira em mundiais de atletismo.

Incansável em ação

De volta à ativa após um início de temporada turbulento devido a uma crise renal, Ana Sátila, principal atleta brasileira da canoagem slalom, subiu ao pódio duas vezes no Mundial da modalidade, disputado em Sydney, na Austrália. Ela conquistou a medalha de bronze na prova contra o relógio e também foi a terceira melhor na final da canoa simples.

Ana Sátila voltou ao pódio no Mundial de Canoagem Slalom
Hugo Calderano no China Smash

Um dos grandes destaques do esporte olímpico brasileiro na temporada pós-Paris, Hugo Calderano segue na disputa do China Smash de tênis de mesa, uma das principais competições do circuito mundial da modalidade, comparado aos Grand Slams do tênis.

Após vitória por 3 a 0 sobre o chinês Zhou Quiao, Calderano garantiu a classificação para as quartas de final da chave de simples do torneio e terá como próximo rival o também chinês Peng Xiang, em partida agendada para este sábado (4). O brasileiro também disputou a chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi, mas a parceria acabou eliminada na semifinal, na última quinta-feira (2), pelos anfitriões Wang Chuqin/Sun Yingsha, líderes do ranking mundial.

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)
Brasil no topo

A semana também foi marcada pela atualização do ranking mundial de taekwondo, com uma brasileira fazendo história: a nova líder é a jovem Maria Clara Pacheco, de 22 anos, que já conquistou duas medalhas de ouro em Grand Prix nesta temporada e chega embalada para o Mundial da modalidade, que acontece entre os dias 24 e 30 de outubro.

O feito também é marcante porque Maria Clara se torna apenas a segunda brasileira na história a assumir a liderança do ranking mundial de taekwondo. Até então, a única representante havia sido Natalia Falavigna, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008.

Maria Clara Pacheco conquistou mais um ouro na temporada
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

