Atleta olímpica brasileira com mais medalhas, a ginasta Rebeca Andrade revelou, em entrevista exclusiva ao Lance! durante a Rio Innovation Week, o motivo de não ter se inscrito no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025. Uma das principais motivações foi o cuidado com a saúde, já que a campeã olímpica vem tendo uma rotina mais leve, focando na saúde mental. A atleta também relembrou as cirurgias que já passou e momentos difíceis no esporte. Assista à entrevista completa abaixo:

- Foi visando mais as minhas dores e o cuidado com o meu corpo - disse Rebeca Andrade sobre a não inscrição no Brasileiro de Ginástica Artística.

A competição no Brasil acontece em setembro, data próxima do Mundial de Ginástica Artística, que acontece em Jacarta. Para o mundial, a atleta comentou sobre a rotina dos treinos, que estão sendo focados na redução das dores:

- Esse ano está sendo um ano mais tranquilo para mim. Eu estou cuidando bastante da minha cabeça, do meu corpo, para estar evitando dores que eu tive no passado e entregar, nos próximos anos, a melhor Rebeca que eu posso para mim, e a melhor atleta para a minha equipe.

'Já fui aposentada um milhão de vezes por outras pessoas'

Após passar por diversas cirurgias, inclusive no Ligamento Cruzado Anterior (LCA), a participação da atleta em grandes competições sempre foi colocada em dúvida. Entretanto, Rebeca se mostrou muito resiliente, inclusive conquistando o Prêmio Laureus de Retorno do Ano, que premia atletas que voltaram ao esporte após algum tipo de afastamento.

- O que eu posso mostrar para as pessoas é que o acreditar é muito importante. Ninguém nasce sabendo das coisas. Eu acreditei muito no meu potencial e que eu poderia alcançar. Nem tudo na vida são flores e eu entendi isso passando por todas as minhas cirurgias. Eu estava lá, e voltei mais uma vez. Já fui aposentada um milhão de vezes por outras pessoas, mas é isso, eu acreditei. A Rebeca do passado se sentiria muito orgulhosa - afirmou a ginasta, que completou:

- Eu nunca pensei que poderia ser a maior medalhista olímpica do meu país, mas, desde que me entendo por gente dentro do esporte, eu queria ser medalhista olímpica e campeã mundial. Poder transformar esse sonho em um objetivo e ver tudo isso se realizando é muito grandioso.

Brazilian gymnast Rebeca Andrade poses with the Comeback of the Year award during the 26th Laureus World Sports Awards gala in Madrid on April 21, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Rebeca Andrade celebra Mundial de Ginástica Rítmica no Brasil

O Brasil será palco de grandes eventos da ginástica a partir de agosto. Já a partir do dia 20, o Rio de Janeiro recebe a maior edição do Mundial de Ginástica Rítmica já realizada. Rebeca Andrade celebrou a inclusão do Brasil no mapa dos grandes eventos, principalmente por conta da visibilidade trazida.

Equipe brasileira de Ginástica Artística na Bulgária (Foto: Divulgação / CBG)

- É muito significativo, o Brasil tem muitos talentos. Quantos mais pessoas souberem do potencial que temos aqui, vão trazer mais visibilidade e incentivo. Então, fazer um campeonato dessa magnitude aqui dentro, trazendo outras oportunidades para continuar trazendo mais eventos esportivos para cá, é o que vai fazer a gente crescer.