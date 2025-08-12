Exclusivo: Rebeca Andrade revela motivo de não participar do Brasileiro de Ginástica
Ginasta também comenta as expectativas para o mundial e a inclusão do Brasil no 'mapa da ginástica'
Atleta olímpica brasileira com mais medalhas, a ginasta Rebeca Andrade revelou, em entrevista exclusiva ao Lance! durante a Rio Innovation Week, o motivo de não ter se inscrito no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2025. Uma das principais motivações foi o cuidado com a saúde, já que a campeã olímpica vem tendo uma rotina mais leve, focando na saúde mental. A atleta também relembrou as cirurgias que já passou e momentos difíceis no esporte. Assista à entrevista completa abaixo:
- Foi visando mais as minhas dores e o cuidado com o meu corpo - disse Rebeca Andrade sobre a não inscrição no Brasileiro de Ginástica Artística.
A competição no Brasil acontece em setembro, data próxima do Mundial de Ginástica Artística, que acontece em Jacarta. Para o mundial, a atleta comentou sobre a rotina dos treinos, que estão sendo focados na redução das dores:
- Esse ano está sendo um ano mais tranquilo para mim. Eu estou cuidando bastante da minha cabeça, do meu corpo, para estar evitando dores que eu tive no passado e entregar, nos próximos anos, a melhor Rebeca que eu posso para mim, e a melhor atleta para a minha equipe.
'Já fui aposentada um milhão de vezes por outras pessoas'
Após passar por diversas cirurgias, inclusive no Ligamento Cruzado Anterior (LCA), a participação da atleta em grandes competições sempre foi colocada em dúvida. Entretanto, Rebeca se mostrou muito resiliente, inclusive conquistando o Prêmio Laureus de Retorno do Ano, que premia atletas que voltaram ao esporte após algum tipo de afastamento.
- O que eu posso mostrar para as pessoas é que o acreditar é muito importante. Ninguém nasce sabendo das coisas. Eu acreditei muito no meu potencial e que eu poderia alcançar. Nem tudo na vida são flores e eu entendi isso passando por todas as minhas cirurgias. Eu estava lá, e voltei mais uma vez. Já fui aposentada um milhão de vezes por outras pessoas, mas é isso, eu acreditei. A Rebeca do passado se sentiria muito orgulhosa - afirmou a ginasta, que completou:
- Eu nunca pensei que poderia ser a maior medalhista olímpica do meu país, mas, desde que me entendo por gente dentro do esporte, eu queria ser medalhista olímpica e campeã mundial. Poder transformar esse sonho em um objetivo e ver tudo isso se realizando é muito grandioso.
Rebeca Andrade celebra Mundial de Ginástica Rítmica no Brasil
O Brasil será palco de grandes eventos da ginástica a partir de agosto. Já a partir do dia 20, o Rio de Janeiro recebe a maior edição do Mundial de Ginástica Rítmica já realizada. Rebeca Andrade celebrou a inclusão do Brasil no mapa dos grandes eventos, principalmente por conta da visibilidade trazida.
- É muito significativo, o Brasil tem muitos talentos. Quantos mais pessoas souberem do potencial que temos aqui, vão trazer mais visibilidade e incentivo. Então, fazer um campeonato dessa magnitude aqui dentro, trazendo outras oportunidades para continuar trazendo mais eventos esportivos para cá, é o que vai fazer a gente crescer.
