Faltando menos de duas semanas para o início do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025, no Rio de Janeiro, a equipe que representa o Brasil no conjunto misto já teve a oportunidade de estar junto à torcida com um treino aberto ao público.

Equipe de conjunto da Seleção Brasileira de ginástica rítmica (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)

No último sábado (9), a equipe fez um treino sem nenhuma cobrança de ingressos. A Arena Carioca 1, que sedia o evento principal, ainda estava desarrumada, mas deu para ter um gosto do que a Seleção pode esperar tendo o primeiro mundial perto da torcida.

As crianças olhavam as apresentações com os olhos brilhando. Além do público que apenas resolveu ir assistir, escolas de ginástica rítmica do Rio também marcaram presença e as alunas não perderam a oportunidade de registrar fotos com as atletas.

Duda Arakaki, da ginástica rítmica recebe fãs na Arena Carioca 1 (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A apresentação não só foi um primeiro contato com a equipe, mas também um termômetro do que a equipe pode esperar da torcida a partir do próximo dia 20 de agosto. É o que explica a treinadora Camila Farezin.

— Sempre falo para elas nos treinamentos imaginarem que estão em uma competição. Claro, é muito diferente. Por isso fazemos esses treinamentos controles, para o público estar presente e elas consigam sentir aquele nervosismo, o frio na barriga, que faz parte. É muito importante porque muita coisa acontece nesses momentos — afirmou Camila Farezin ao ser perguntada pelo Lance! sobre a importância dos treinos abertos.

Camila Farezin, treinadora da Seleção de ginástica rítmica, durante treino aberto à imprensa no Centro de Treinamento de Ginástica Artística do COB (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)

Um dos destaques da equipe, Duda Arakaki também agradeceu ao público que prestigiou:

— Estamos muito felizes de estarmos aqui. Temos os últimos ajustes para fazer, mas é muito especial ter um treino controle aberto ao público, com a torcida. Muito obrigada ao público que veio prestigiar.

Arena Carioca 1 começa preparativos para o Mundial de Ginástica Rítmica

Ainda um pouco distante do Mundial, a Arena Carioca 1 começou a receber os primeiros preparativos para a disputa. No momento, algumas treliças para segurar as luzes já foram instaladas, mas não utilizadas no primeiro treino.

Treliças já foram instaladas na Arena Carioca 1 para o Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A partir de quarta-feira, a estrutura mais complexa começará a ser instalada, como o tablado, iluminação e a decoração.