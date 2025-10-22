Mundial de Ginástica: Caio Souza garante top-10 no individual geral

O retorno de Caio Souza ao Mundial de Ginástica, após uma sequência de lesões, veio com seu melhor resultado na competição. Na final do individual geral, na manhã desta quarta-feira (22), o brasileiro foi o nono colocado, com somatório de 80.530 pontos. Diogo Soares, outro representante do país na decisão, não teve um bom dia e terminou em 17º, com 77.264 pontos.

continua após a publicidade

➡️Flávia Saraiva explica escolha do solo no Mundial: 'sou competitiva'

Aos 32 anos, Caio Souza foi finalista do individual geral pela sexta vez. Ele já havia conquistado o 13º lugar por três edições consecutivas, em 2018, 2019 e 2021, e foi o décimo colocado em 2022. Em Jacarta, o brasileiro também se classificou para a final das argolas.

O campeão olímpico Daiki Hashimoto confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro, se tornando o ginasta mais completo do mundo pela terceira vez consecutiva, com total de 85.131 pontos. O chinês Zhang Boheng, com 84.333 pontos, e o suíço Noe Seifert, com 82.831, completaram o pódio.

continua após a publicidade

Daiki Hashimoto conquistou a medalha de ouro em Jacarta (Foto: BAY ISMOYO / AFP)

Como foi a final dos brasileiros

Caio Souza começou a final pelo cavalo com alças, aparelho em que teve pior desempenho nas classificatórias, com apenas 11.000 pontos. Desta vez, conseguiu subir a nota de dificuldade e somou 12.466. Na sequência, foi para as argolas, aparelho em que é finalista. Com uma saída mais simples do que a executada nas classificatórias, ele somou 13.766 pontos. Ele também melhorou seu desempenho no salto, após sofrer uma queda nas classificatórias, garantindo nota de 14.133.

Mais uma vez, o brasileiro melhorou uma nota em relação às classificatórias, somando 13.833 pontos com série segura nas barras paralelas. Em seguida, na passagem pela barra fixa, com saída de triplo mortal, Caio Souza somou 13.866 pontos, encerrando a quinta rotação em oitavo lugar. No solo, último aparelho do brasileiro, Caio vinha fazendo uma série limpa, mas sofreu uma queda na última passada e somou 12.366 pontos.

continua após a publicidade

Diogo Soares, que havia garantido o décimo lugar nas classificatórias, não teve um bom dia na decisão. O brasileiro iniciou com uma série limpa nas argolas, somando 12.566. No salto, somou 13.400 pontos e, nas barras paralelas, teve nota de 13.166, com pequenos descontos na duas séries. O maior problema veio na passagem pela barra fixa, quando o ginasta sofreu duas quedas e somou apenas 11.433 pontos. Ele encerrou com 13.233 pontos no solo e 13.466 no cavalo com alças.

Brasil ainda disputa finais por aparelhos

Além do individual geral, o Brasil ainda tem mais duas finais para disputar na capital da Indonésia. Nesta sexta-feira (25), Caio Souza volta a competir na final das argolas, enquanto Flávia Saraiva, no sábado (26), briga por medalha na trave. Por opção da comissão técnica, nenhuma das ginastas brasileiras disputou as classificatórias do individual geral, portanto, não há representantes do país na decisão.

Diogo Soares sofreu duas quedas na barra fixa (Foto: Melogym/ CBG)

Veja programação do Mundial de Ginástica

Quinta-feira, 23 de outubro

08h30 - 11h00

Final feminina - Individual geral (All-Around)

Sexta-feira, 24 de outubro

Das 04h00 às 08h00

Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)

Solo masculino

Salto feminino

Cavalo com alças

Barras Assimétricas

Argolas - Caio Souza

Sábado, 25 de outubro

Das 4h00 às 08h00

Finais por Aparelhos (Masculino e Feminino)

Salto masculino

Trave - Flávia Saraiva

Barras paralelas

Solo feminino

Barra fixa

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico