O Minas estreou na Superliga feminina de vôlei nesta terça-feira (21), jogando em casa, e derrotou o Mackenzie por 3 a 0 e parciais de 25?12, 25/18, 21/25 e 25/21. O Minas começou vencendo os dois primeiros sets, mas o Mackenzie reagiu no terceiro. No quarto set, o time de casa ficou na frente do placar e fechou o jogo. Carla Santos, do Mackenzie, com 17 pontos.

Após uma temporada afastada por conta da maternidade, Nyeme disputou uma partida oficial pela primeira vez.

Minas vence Mackenzie em partida da Superliga feminina (Foto: Divulgação / MTC)

Como foi a partida entre Minas e Mackenzie pela Superliga feminina de Vôlei?

O primeiro ponto da partida foi marcado pelo Minas, que se manteva à frente durante todo o primeiro set. Ainda nos primeiros 10 pontos, o Mackenzie encostou, mas o time de casa voltou a abrir. A partir daí, o Minas se estabilizou na frente, fechando o set em 25/12.

No segundo set, o Minas também começou abrindo, mas o Mackenzie encostou na metade. Porém, novamente o time de casa retomou a vantagem e não teve dificuldade para fechar em um 25/18.

O Mackenzie reagiu no terceiro set, quando abriu o jogo com três pontos seguidos. O visitante se manteve à frente durante toda a parcial e fechou em 25/21, conquistando o primeiro e único set da noite.

O último set foi o mais equilibrado da partida e nenhum time chegou a ganhar muita vantagem para outro. Na parcial, Nyeme entrou na partida e atuou na defesa. Ao final, o Minas fechou o set e a partida em 25/21, conquistando a primeira vitória na Superliga 2025/26.

