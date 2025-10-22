Com Nyeme, Minas estreia com vitória na Superliga feminina contra o Mackenzie
Time fez 3 a 1 em casa
- Matéria
- Mais Notícias
O Minas estreou na Superliga feminina de vôlei nesta terça-feira (21), jogando em casa, e derrotou o Mackenzie por 3 a 0 e parciais de 25?12, 25/18, 21/25 e 25/21. O Minas começou vencendo os dois primeiros sets, mas o Mackenzie reagiu no terceiro. No quarto set, o time de casa ficou na frente do placar e fechou o jogo. Carla Santos, do Mackenzie, com 17 pontos.
Fluminense quebra jejum de 45 anos e é campeão do Estadual de Vôlei Masculino
Mais Esportes
Times cariocas ‘encorpam’ elencos na briga pelo título da Superliga Feminina de Vôlei
Mais Esportes
Minas saca mal, e Cruzeiro conquista sétimo título da Supercopa de Vôlei
Mais Esportes
➡️ Sem Wallace e Lucão, Cruzeiro vence Juiz de Fora na abertura da Superliga Masculina
Após uma temporada afastada por conta da maternidade, Nyeme disputou uma partida oficial pela primeira vez.
Como foi a partida entre Minas e Mackenzie pela Superliga feminina de Vôlei?
O primeiro ponto da partida foi marcado pelo Minas, que se manteva à frente durante todo o primeiro set. Ainda nos primeiros 10 pontos, o Mackenzie encostou, mas o time de casa voltou a abrir. A partir daí, o Minas se estabilizou na frente, fechando o set em 25/12.
No segundo set, o Minas também começou abrindo, mas o Mackenzie encostou na metade. Porém, novamente o time de casa retomou a vantagem e não teve dificuldade para fechar em um 25/18.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Mackenzie reagiu no terceiro set, quando abriu o jogo com três pontos seguidos. O visitante se manteve à frente durante toda a parcial e fechou em 25/21, conquistando o primeiro e único set da noite.
O último set foi o mais equilibrado da partida e nenhum time chegou a ganhar muita vantagem para outro. Na parcial, Nyeme entrou na partida e atuou na defesa. Ao final, o Minas fechou o set e a partida em 25/21, conquistando a primeira vitória na Superliga 2025/26.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias