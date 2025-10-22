Superliga masculina 25/26: a força da América Latina e o toque asiático

A Superliga masculina de Vôlei 2025/26 teve início na última terça-feira (21) com um toque internacional. Com as principais forças focadas em atletas de ataque e armação, alguns times apostam em nomes de peso da América do Sul, Caribe e Ásia para desequilibrar a competição.

Historicamente, a Superliga é um celeiro de talentos brasileiros, mas hoje se consolida também como uma liga que atrai nomes fortes de diversos países. Com o limite de apenas dois jogadores estrangeiros por equipe, alguns clubes brasileiros concentraram seus esforços em garantir atletas de alto impacto, sobretudo nas posições de oposto e levantador, essenciais para o comando tático e a definição de pontos.

Times que contam com reforço estrangeiro:

Sada Cruzeiro: Em busca do décimo título, mantém o central colombiano Juan Velasco, que oferece versatilidade e força no meio de rede. Vôlei Renata (Campinas): Deposita sua confiança no oposto argentino Bruno Lima. O atleta, conhecido por seu ataque e experiência em momentos decisivos, é peça central da estratégia ofensiva da equipe paulista. Itambé Minas: O time manteve o levantador iraniano Javad Karimi, contando com sua velocidade e variação tática, características marcantes do vôlei asiático, para competir contra os ataques mais potentes da Superliga. Viapol Vôlei São José: Conta novamente com a ajuda do cubano Mario Quesada, um oposto que traz a tradicional potência física da escola caribenha de vôlei

Em geral, o número de estrangeiros na Superliga masculina é menor em comparação com o elenco feminino, onde apenas quatro times não contam com atletas de fora.

Elenco 2025/26 da Superliga Masculina

As equipes são de quatro estados, São Paulo e Minas Gerais — com cinco representantes cada — Goiás e Santa Catarina.

Sada Cruzeiro Vôlei (MG) Itambé Minas (MG) Vôlei Renata (SP- Campinas) Sesi Bauru (SP) Praia Clube (MG) Joinville Vôlei (SC) Suzano Vôlei (SP) Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) Viapol Vôlei São José (SP) Goiás Vôlei (GO) JF Vôlei (MG) Monte Carmelo (MG)

Na temporada passada, Monte Carmelo e JF Vôlei conquistaram a Superliga B e garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026.

Calendário da Superliga Masculina

Com o início no final de outubro, a competição vai terminar em maio do ano que vem. A final será disputada no dia 10.