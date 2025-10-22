Superliga masculina 25/26: a força da América Latina e o toque asiático
Em meio aos brasileiros, estrangeiros fortalecem a Superliga masculina
A Superliga masculina de Vôlei 2025/26 teve início na última terça-feira (21) com um toque internacional. Com as principais forças focadas em atletas de ataque e armação, alguns times apostam em nomes de peso da América do Sul, Caribe e Ásia para desequilibrar a competição.
Historicamente, a Superliga é um celeiro de talentos brasileiros, mas hoje se consolida também como uma liga que atrai nomes fortes de diversos países. Com o limite de apenas dois jogadores estrangeiros por equipe, alguns clubes brasileiros concentraram seus esforços em garantir atletas de alto impacto, sobretudo nas posições de oposto e levantador, essenciais para o comando tático e a definição de pontos.
Times que contam com reforço estrangeiro:
- Sada Cruzeiro: Em busca do décimo título, mantém o central colombiano Juan Velasco, que oferece versatilidade e força no meio de rede.
- Vôlei Renata (Campinas): Deposita sua confiança no oposto argentino Bruno Lima. O atleta, conhecido por seu ataque e experiência em momentos decisivos, é peça central da estratégia ofensiva da equipe paulista.
- Itambé Minas: O time manteve o levantador iraniano Javad Karimi, contando com sua velocidade e variação tática, características marcantes do vôlei asiático, para competir contra os ataques mais potentes da Superliga.
- Viapol Vôlei São José: Conta novamente com a ajuda do cubano Mario Quesada, um oposto que traz a tradicional potência física da escola caribenha de vôlei
Em geral, o número de estrangeiros na Superliga masculina é menor em comparação com o elenco feminino, onde apenas quatro times não contam com atletas de fora.
Elenco 2025/26 da Superliga Masculina
As equipes são de quatro estados, São Paulo e Minas Gerais — com cinco representantes cada — Goiás e Santa Catarina.
- Sada Cruzeiro Vôlei (MG)
- Itambé Minas (MG)
- Vôlei Renata (SP- Campinas)
- Sesi Bauru (SP)
- Praia Clube (MG)
- Joinville Vôlei (SC)
- Suzano Vôlei (SP)
- Vedacit Vôlei Guarulhos (SP)
- Viapol Vôlei São José (SP)
- Goiás Vôlei (GO)
- JF Vôlei (MG)
- Monte Carmelo (MG)
Na temporada passada, Monte Carmelo e JF Vôlei conquistaram a Superliga B e garantiram seus acessos para a Série A do torneio, fechando os 12 participantes da temporada 2025/2026.
Calendário da Superliga Masculina
Com o início no final de outubro, a competição vai terminar em maio do ano que vem. A final será disputada no dia 10.
