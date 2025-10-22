No UFC 321, Brasil voltará a ter três cinturões simultâneos desde 2021
Jandiroba ou Dern se juntará a Poatan e Pantoja entre os campeões brasileiros
Independente do resultado, os torcedores no Brasil poderão celebrar mais um cinturão no UFC 321 deste sábado (25). O confronto entre Virna Jandiroba e Mackenzie Dern definirá o título do peso-palha no Ultimate. Uma das lutadores, então, se juntará a Alex Poatan e Alexandre Pantoja no trio de campeões brasileiros, algo que não acontecia desde 2021.
A oportunidade de disputarem o cinturão do UFC aconteceu devido a saída de Zhang Weili da divisão das palhas. Com o combate 100% brasileiro, o país confirma o novo título na organização antes mesmo do início do evento numerado.
Alex Poatan recuperou o cinturão no UFC 320 e garantiu a permanência na lista de campeões. Já no peso-mosca, Alexandre Pantoja possui o título desde sua vitória contra Brendan Moreno em julho de 2023. Até o momento, o brasileiro defendeu o posto em quatro oportunidades.
Antes do UFC 321, no entanto, a última vez que o Brasil contava com três campeões simultâneos foi no ano de 2021, quando Charles do Bronx e Glover Teixeira conquistaram os cinturões do peso-leve e meio-pesado, respectivamente. Na época, Amanda Nunes vinha de cinco anos com o título no Ultimate.
Como chegam as brasileiras para o UFC 321?
Não é a primeira vez que as brasileiras se enfrentam no UFC. Com pouco mais de um ano no Ultimate, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes.
Mackenzie Dern, que também representa os Estados Unidos, é um dos maiores nomes da luta agarrada em todos os tempos. Apesar do retrospecto positivo, a campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC no grappling vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.
Aos 37 anos, Jandiroba vem de impressionante sequência, com cinco vitórias nas últimas cinco lutas, e não perde desde 2021. Faixa-preta de jiu-jitsu, ela terá o maior desafio da carreira ao enfrentar a compatriota Dern no revanche que vale o tão sonhado cinturão.
Veja o card completo do UFC 321
Card Principal - 15h
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov
Card Preliminar - 17h
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki
