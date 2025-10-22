F1: Bortoleto revela sonho de correr endurance ao lado de Verstappen

O único representante brasileiro na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, assumiu que sonha em disputar outras categorias do automobilismo, como as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans. O piloto deseja seguir os passos de grandes nomes como Max Verstappen e Fernando Alonso, que se aventuraram em corridas de longa duração.

-É algo que definitivamente quero fazer no futuro, não agora. Não é meu foco. Acabei de entrar na Fórmula 1 e quero ter uma carreira longa e bem-sucedida aqui. Mas, definitivamente, um dia eu adoraria dividir um carro com ele, talvez com Fernando também. Seria muito, muito legal dividir [um carro] com eles, uma corrida como essa, ter uma experiência nova - disse Bortoleto.

Alonso tem um currículo diversificado: participou das 500 Milhas de Indianápolis (2017 e 2019), foi campeão do WEC (2018/19), vencendo as 24 Horas de Le Mans, e correu o Rali Dakar (2020). Verstappen, por sua vez, venceu a nona etapa da Nürburgring Langstrecken-Series (NLS) e também está em busca de competições de longa duração.

Gabriel Bortoleto no GP do Azerbaijão de F1, em Baku (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Sauber Media Hub)

