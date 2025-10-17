Após lesões, Caio Souza é esperança de final no Mundial de Ginástica

O último ciclo olímpico do ginasta Caio Souza, um dos principais nomes da modalidade no Brasil, foi conturbado, já que uma sequência de duas lesões o tirou do Mundial de 2023 e dos Jogos de Paris. Agora, completamente recuperado, o atleta chega como esperança de final para o Mundial de Jacarta, a partir deste domingo (19).

A primeira lesão aconteceu em agosto de 2023, às vésperas do Mundial, quando Caio sofreu uma torção no tornozelo esquerdo com ruptura total do tendão de Aquiles durante um treinamento. Após passar por cirurgia, precisou ficar afastado por cinco meses, período que também o tirou da disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

Se naquele momento a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris já estava complicada após as ausências nas duas competições, o sonho de competir na capital francesa ficou ainda mais difícil em junho de 2024, quando uma lesão no ombro o tirou do Troféu Brasil, competição que serviu como seletiva para o evento. Caio foi relacionado como reserva para as Olimpíadas, mas não chegou a competir.

O retorno às competições veio com título no Brasileiro de Ginástica, apenas em setembro do ano passado, quando Caio Souza se sagrou campeão do individual geral pela quinta vez. Na ocasião, celebrou a possibilidade de voltar a competir em todos os aparelhos após as dificuldades dos últimos meses. Mesmo com tantos percalços, o ginasta conseguiu fazer um balanço positivo da temporada, renovando as esperanças para 2025.

— Foram muitas emoções em 2024, né? Voltei de cirurgia, retomei as competições, participei de três etapas da Copa do Mundo. Depois teve os Jogos Olímpicos de Paris, para onde fui como reserva. Depois o Campeonato Brasileiro, no qual conquistei meu quinto título nacional no individual geral, e pude ajudar a levar o meu clube (Minas Tênis Clube) novamente ao topo. Estou muito feliz com essa jornada. Agora é pensar em 2025 e continuar trabalhando muito - declarou, na época.

Caio Souza é esperança de final para o Brasil nas barras paralelas (Foto: Melogym/ CBG)

Olho no Mundial

Atleta mais experiente da seleção brasileira no Mundial de Jacarta ao lado de Arthur Nory, Caio Souza chega como uma das esperanças de final do país, especialmente nas barras paralelas, aparelho em que conquistou a medalha de prata na Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria, última parada do circuito mundial da modalidade antes da competição na Indonésia.

Além disso, Caio Souza será, ao lado de Diogo Soares, representante do Brasil na disputa do individual geral, já que competirá em todos os seis aparelhos (salto, solo, barra fixa, barras paralelas, argolas e cavalo com alças). A edição de 2025 do Mundial será uma competição de especialistas, ou seja, não terá disputa de medalha por equipes.

— O primeiro ano do ciclo embute em si os seus desafios. A cada ciclo que se inicia, temos mudanças no código, e desta vez tivemos as mais significativas até então, na minha forma de ver. O sentimento é de felicidade neste reinício, e agora num ciclo normal. O passado foi de três anos; o anterior, de cinco, tudo por decorrência da pandemia. O trabalho recompensa sempre. Estou ansioso para que comece o Mundial de Jacarta - finalizou.

