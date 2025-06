Multicampeão com o Vasco é homenageado por Maratona do Rio

A 23ª edição da Maratona do Rio, principal corrida de rua da América Latina, terá uma marca além das provas nas ruas da "Cidade Maravilhosa". Para celebrar o pioneirismo do atletismo no Brasil, o evento eternizou a vida e os feitos de Adhemar Ferreira, único brasileiro no Hall da Fama do Atletismo e ex-atleta do Vasco. No último domingo (17), um grande mural foi estreado em homenagem ao bicampeão olímpico no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Usain Bolt volta para o Brasil para falar sobre empreendimento

Muito além das pistas, a Maratona do Rio também é palco para cultura, arte e transformação social, com conexão conduzida pela Maratona com Arte, o braço cultural do evento. Foi esse projeto, liderado por Igor Cavaco, que imortalizou Adhemar Ferreira e seus feitos no esporte nos muros da barreira do Vasco, em São Cristóvão, bairro do Rio de Janeiro.

— Nos perguntamos: "Quem foram os pioneiros?". Então, pensando em pioneirismo, a gente veio numa gama de nomes. Depois de muita pesquisa, percebemos que não tinha homenagens para Adhemar. E ele tem muita história — relembrou Cavaco, que completou:

continua após a publicidade

— E aí, buscando a história, a gente viu que tinha o Vasco, que foi onde ele bateu realmente os recordes pessoais dele, onde que ele cresceu, e foi chamado para os Jogos Olímpicos. O resto é história.

Quem foi Adhemar Ferreira?

Nascido em São Paulo, Adhemar Ferreira da Silva começou a competir em 1947, ano em que fazia 20 anos, pelo Tricolor Paulista. O talento do jovem atleta era inegável, e ele logo virou referência no atletismo, ao alcançar recordes e acumular títulos. Anos depois, em 1955, Adhemar enfim chega ao Vasco onde seguiria brilhando no cenário nacional e internacional.

continua após a publicidade

O atleta paulista ficou marcado na história como o primeiro brasileiro bicampeão olímpico do Brasil, conquistando o ouro em Helsinque 1952 e Melbourne 1956. Por seu país, Adhemar ainda disputou as edições dos Jogos Olímpicos de Londres 1948 e Roma 1960. Único brasileiro a ter seu nome do Hall da Fama do Atletismo, ele bateu o recorde mundial do salto triplo em cinco ocasiões.

Com muito talento dentro das pistas, Adhemar também ficou marcado por seus feitos fora delas. Foi exatamente o paulista que criou a famosa volta olímpica, ao fazer a comemoração pela primeira vez em Jogos Olímpicos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Marcado nos murros da barreira do Vasco

A edição de 2025 da Maratona do Rio já começou mesmo antes do feriado de Corpus Christi. No último domingo (15), foi inaugurada a homenagem ao bicampeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva, um dos maiores nomes do esporte brasileiro e símbolo da luta pela igualdade racial.

Em parceria com o projeto Negro Muro, que conseguiu um rico levantamento de imagens de Adhemar, a história do atleta ganhou vida em uma série de pinturas que retratam momentos marcantes de sua trajetória, estampadas na fachada da Escola Municipal João de Camargo, em São Cristóvão - bairro que fez parte de sua trajetória esportiva.

Muro em homenagem a Adhemar Ferreira na barreira do Vasco (Foto: @celulardopedro)

O mural coberto por representações de Adhemar e suas conquistas como atleta foi idealizado pela Cazé Arte, com assistência de César Mendes e João Bella. Feito em cerca de uma semana, a extensa homenagem foi produzida por Pedro Rajão com auxílio de Leandro Timo.