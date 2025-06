Maratona do Rio modifica percursos para edição com 60 mil atletas

A Maratona do Rio, principal corrida de rua da América Latina, reunirá 60 mil participantes entre os próximos dias 18 e 22 de junho. O evento, que chega à sua 23ª edição em 2025, terá percursos que passam por pontos emblemáticos da "Cidade Maravilhosa", incluindo o Aterro do Flamengo, praias da Zona Sul e o Centro Histórico do Rio de Janeiro.

A organização divulgou nesta segunda-feira (9) os trajetos oficiais das quatro modalidades da competição. As provas de 5K e 21K mantêm os mesmos percursos de edições anteriores, enquanto as provas de 10K e 42K apresentam modificações em seus trajetos.

O percurso da prova de 5K começa no Aterro do Flamengo, próximo ao Palácio do Catete, e segue pela Avenida Infante Dom Henrique. Os corredores farão retornos na Praça Cuatemoc e nas proximidades do Museu de Arte Moderna (MAM), com chegada logo após o Monumento aos Pracinhas.

A Meia Maratona (21K) mantém seu trajeto tradicional com largada no Leblon. Os participantes percorrerão toda a orla até o Aterro do Flamengo, atravessarão o Centro Histórico e finalizarão próximo ao Monumento aos Pracinhas.

Percurso dos 21K da Maratona do Rio (reprodução site oficial)

Para a prova de 10K, o percurso foi completamente reformulado. A largada será no Aterro do Flamengo em direção a Botafogo, pela contramão da pista no sentido Zona Sul/Centro. Os atletas farão o retorno próximo ao Clube Guanabara, passarão novamente pelo Aterro, realizarão um segundo retorno após a Passarela do MAM e chegarão após o Monumento aos Pracinhas.

Corrida de 42K não passará mais pelo Museu do Amanhã

A Maratona (42K) mantém largada e chegada no Aterro do Flamengo, mas não incluirá mais o trecho do Museu do Amanhã por questões técnicas. Em substituição, foi adicionado um percurso de ida e volta nas avenidas Alfredo Agache e General Justo, nas proximidades do Museu Histórico Nacional.

A competição possui recordes expressivos em suas diferentes modalidades. Na prova de 42K, o queniano Josphat Kiprotich detém o melhor tempo masculino com 2h12min35, estabelecido em 2024. A etíope Kebebush Yisma Zewode Mariam possui o recorde feminino com 2h34min33, alcançado em 2022.

Na Meia Maratona, a queniana Nelly Chepchumba quebrou o recorde feminino na última edição com o tempo de 1h10min08. O brasileiro Daniel Ferreira do Nascimento mantém o recorde masculino de 1h01min03 desde 2022.

A programação do evento começa na quinta-feira (19) com a Prova 5K. Na sexta-feira (20) será realizada a Prova 10K. A Meia Maratona acontecerá no sábado (21) e a Maratona encerrará o evento no domingo (22).

Os participantes também poderão optar pelo Desafio Cidade Maravilhosa, que consiste em completar a prova de 21K no sábado e a de 42K no domingo.

— Todos os percursos da Maratona do Rio são cuidadosamente pensados visando oferecer o máximo de conforto aos corredores e dar fluidez e dinamismo às provas. Até por isso, sempre podemos esperar que os corredores consigam aqui as suas melhores marcas pessoais e que os recordes das provas sejam superados — afirmou João Traven, diretor da Spiridon Eventos.

Além das competições esportivas, a Maratona do Rio oferecerá atividades culturais através do projeto Maratona com Arte. O evento contará com espaços na Marina da Glória, como a Casa Maratona, que abrigará a loja oficial, e o Village Maratona, onde serão realizados shows musicais.