Morre Cida Guimarães, bicampeã sul-americana pela Seleção de Basquete

Maria Apparecida Cardoso Guimarães, a Cida, ex-pivô bicampeã sul-americana pela Seleção Brasileira de Basquete, faleceu neste sábado (27) aos 95 anos em São José dos Campos (SP). A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) confirmou a notícia, sem detalhar a causa da morte de uma das pioneiras do esporte nacional.

Trajetória e legado de Cida

Cida Guimarães brilhou nas quadras conquistando dois títulos sul-americanos com o Brasil (em 1954 e 1958), além de acumular duas medalhas de prata e uma de bronze na competição continental. Sua trajetória pela Seleção inclui também participações nos Jogos Pan-Americanos, onde garantiu uma prata e um bronze.

Natural de Descalvado, interior paulista, Cida iniciou uma verdadeira dinastia no basquete. Sua irmã mais nova, Maria Helena Cardoso, também vestiu a camisa da Seleção e jogou ao lado de Cida, antes de se tornar uma reconhecida treinadora.

O legado de Cida seguiu com o filho, Ricardo Cardoso Guimarães, o Cadum. Armador da Seleção Brasileira, ele foi campeão pan-americano em 1987 e disputou quatro edições dos Jogos Olímpicos: Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988 e Barcelona 1992. Além de Cadum, a ex-atleta deixa outros três filhos: Eduardo, Ângela e Márcia, conforme o comunicado.

— O basquete brasileiro perdeu neste sábado uma de suas primeiras estrelas, dentro e fora de quadra. Nos deixou Maria Apparecida Cardoso Guimarães, a Cida. Bicampeã Sul-Americana com a Seleção Brasileira em 1954 e 1958, Cida ajudou a construir um caminho sólido para as novas gerações que viriam depois, rompendo preconceitos e conquistando espaço e títulos! Cida iniciou a caminhada de uma família basqueteira, e é mãe do nosso querido Cadum Guimarães, Eduardo, Ângela e Márcia, além de irmã de Maria Helena Cardoso. Nossas condolências aos amigos e familiares. Cida é um exemplo de garra, talento e amor ao basquete e à vida! — disse a CBB em nota.

