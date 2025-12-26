Ala do Flamengo entra para a história do NBB com feito inédito

Jhonatan Luz, ala do Flamengo, cravou seu nome de forma definitiva no livro de recordes ao atingir a marca de 600 jogos no NBB. Ele é apenas o segundo atleta a atingir tal feito na história da competição. O outro atleta a atingir essa marca é: Alex "O brabo", que atualmente está no Bauru Basketball.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Jhonatan Luz beijando o troféu da Basketball Champions League Américas (BCLA) conquistado em 2025 pelo Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)

O camisa 7 rubro-negro não é apenas um "colecionador de jogos", mas o maior vencedor da história da liga. Com seis títulos conquistados, ele divide o topo do ranking de troféus com as lendas Olivinha e Marquinhos.

continua após a publicidade

O feito de Jhonatan traz à tona uma coincidência que não é por acaso: os três jogadores que dividem o topo do ranking de títulos da liga ( Jhonatan Luz, Olivinha e Marquinhos ) têm o Flamengo como o denominador comum de suas glórias.

Jhonatan Luz é apenas o 3º jogador a atingir a marca de 600 jogos no NBB (Foto: Reprodução / Instagram)

A trajetória de Jhonatan é marcada por uma entrega defensiva invejável e um espírito coletivo que o tornou peça chave em elencos campeões por onde passou. No NBB, sua galeria de títulos impressiona:

continua após a publicidade

Paulistano: 1 título (2017/18)

Flamengo: 2 títulos (2018/19 e 2020/21)

Franca: 3 títulos (2021/22, 2022/23 e 2023/24)

De volta ao Flamengo desde a temporada 2024/25, Jhonatan pode isolar-se como o maior campeão de todos os tempos.

➡️ Com recorde de estrangeiros, NBB vira vitrine global de talentos

➡️ Conheça os astros ex-NBA que vieram para o NBB nesta temporada

➡️ Flamengo dispensa jogador estrangeiro após retorno de astro do NBB

➡️ Quem são os donos das maiores médias e recordes do NBB 2025/26?]