Basquete brasileiro de luto pela morte do técnico Claudio Mortari

O basquete brasileiro está de luto. Morreu, nesta quinta-feira (25), aos 77 anos, o técnico Claudio Mortari. Campeão mundial de Clubes, pelo Sírio, em 1979, entre outros títulos, o treinador também teve passagens pela seleção brasileira de base, além de clubes como Corinthians, Flamengo, Rio Claro e Paulistano. A morte foi comunicada pela família nas redes sociais, sem entrar em detalhes sobre o motivo.

Presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Marcelo Sousa lamentou o adeus ao técnico:



- Mortari foi um grande ídolo da nossa história. Um técnico de incrível qualidade tática, campeão. Mas, como pessoa, ainda melhor. Um gentleman, um professor. De uma educação e amizade incríveis. O mundo perde demais sem o Claudio Mortari. O basquete perde um personagem e ídolo e nós perdemos um amigo. Um beijo na família, nos filhos. Vai-se o homem, fica a lenda. Descanse em paz e o risco por tudo que fez por aqui.

Antes de ser treinador, Mortari, nascido em São Paulo, em 15 de março de 1948, começou, como jogador, nas categorias de base do Palmeiras. Mas a trajetória, como atleta, terminou aos 25 anos.

Em 1976, ainda pelo Palmeiras, mas como técnico, Mortari foi o responsável pela estreia de Oscar Schmidt no time profissional. No ano seguinte, levou o time ao título brasileiro.

Três anos depois, pelo Sírio, comandando um elenco que, tinha, entre outros, Oscar, Marcel de Souza e Marquinhos Abdalla, venceu o Mundial. Pelo mesmo clube, o técnico foi tricampeão sul-americano e tri brasileiro, em 1978, 1979 e 1983.

Ainda em 1979, levou a seleção brasileira juvenil ao vice-campeonato mundial.

Abaixo, o comunicado da morte do treinador, em seu perfil no Instagram:

Encerro meu ciclo e missão por aqui.

Conquistei, contribuí com muita intensidade todas as batalhas que me apareceram.



E foi por uma bola laranja que tudo isso foi possível.



Construí uma família linda, deixei de estar em alguns momentos especiais, mas sempre em busca de um objetivo maior dentro do esporte.



O esporte sempre esteve presente desde a minha infância e o basquete foi o que me despertou e ao mesmo tempo me acolheu.



Briguei, lutei sempre em busca do correto e o mais profissional possível.



Gerações de atletas, ensinamentos e aprendizagem.



Meus agradecimentos a todos que estiveram comigo nesta jornada.



S.E Palmeiras

E.C Sírio

Bradesco E.C

S.C Corinthians Paulista

Clube Atlético Pirelli

Telesp Clube

Rio Claro Basquete

Mogi Das Cruzes

Barueri|

C.R Flamengo

Club Athletico Paulistano

Ulbra São Bernardo

E.C Pinheiros

São Paulo Futebol Clube



"Agradecemos a todos pelas mensagens, grupo de oração e carinho de todos vocês, neste período. Claudinho e Bruno Mortari".



Neste momento, a família opta por manter a despedida de forma reservada, restrita apenas aos familiares.



Obrigado.

Morte de Mortari é lamentada

Nas redes sociais, algumas personalidades ligadas ao basquete lamentaram o adeus a Mortari. Um deles foi José Neto, ex-técnico da seleção brasileira feminina e multicampeão pelo Flamengo:



'Obrigado, coach, por tudo !!! Serei sempre grato pelos ensinamentos ! Meus sentimentos à família ! Que Deus seja a força neste momento difícil!'

Ex-jogador da seleção brasileira, Guilherme Giovannoni escreveu:



'Descansa em paz, Claudião . Meus sentimentos à família!'

Em março, o basquete brasileiro sofreu outra enorme perda, com a morte do ex-técnico Wlamir Marques, aos 87 anos.