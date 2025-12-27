Quem são os 'garçons' de Flamengo e Corinthians que dominam o NBB?

A temporada 2025/26 do NBB (Novo Basquete Brasil) tem sido um prato cheio para quem gosta de jogo coletivo. Além do equilíbrio na tabela, com Pinheiros e Flamengo disputando a liderança ponto a ponto, a eficiência dos armadores tem chamado a atenção.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Na briga pela coroa de principal "garçom" da liga, dois nomes se destacam com folga. Alexey Borges, craque do Flamengo e da seleção brasileira de basquete, lidera a estatística com uma média impressionante de 8.8 assistências por jogo. Logo atrás, o experiente Elinho Neto, do Corinthians, mantém a perseguição com 8.7 passes decisivos por partida. Esse duelo entre Flamengo e Corinthians é um duelo a parte nesse NBB.

continua após a publicidade

Alexey (Flamengo) é o líder em assistências do NBB 2025/26 (Foto: Reprodução / Instagram)

Confira o top 10 de maiores médias de assistências do NBB 2025/26:

1º Alexey Borges (Flamengo) – 8.8

2º Elinho Neto (Corinthians) – 8.7

3º Matheusinho (Botafogo) – 6.8

4º David Sloan (EC Pinheiros) – 6.0

5º Adyel Borges (São José) – 5.8

6º Juan Laterza (Sesi Franca) – 5.1

7º Alex Garcia (Bauru) – 5.0

8º Ale Vernizzi (Vasco) – 5.0

9º Ricardo Fischer (Minas Tênis Clube) – 4.9

10º Facundo Corvalan (União Corinthians) – 4.7

Se a regularidade impressiona, as atuações individuais em noites inspiradas elevaram o sarrafo da temporada. O recorde de mais assistências em uma única partida é de 13 passes, marca compartilhada por Elinho Neto, Alexey Borges, Facundo Corvalan e Alex Garcia.

continua após a publicidade

O veterano Elinho Neto (Corinthians) é um dos principais assistentes da temporada (Foto: Beto Miller / Corinthians)

➡️ Ala do Flamengo entra para a história do NBB com feito inédito

O domínio da dupla é tão grande que Alexey Borges (Flamengo) e Elinho Neto aparecem três vezes cada na lista das dez maiores marcas de assistências em um único jogo:

Alexey Borges (Flamengo): Registrou 13 assistências (vs Osasco), 11 (vs Pato) e 11 (vs Brasília)

Elinho Neto (Corinthians): Registrou 13 assistências (vs Fortaleza), 12 (vs Flamengo) e 11 (vs EC Pinheiros)

No ranking por equipes, a solidariedade é a marca registrada do Corinthians, que lidera a liga com média de 20.8 assistências por jogo. O Flamengo aparece na segunda posição (20.4), seguido de perto pelo Minas Tênis Clube (20.3) e pelo São José (20.1). O líder Pinheiros fecha o top 5 com 19.9 assistências por partida. No NBB, o desempenho de Flamengo e Corinthians destaca o poder do jogo coletivo.