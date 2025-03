Ex-campeão do UFC, Cain Velásquez foi condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio e outros crimes. A sentença, anunciada na última segunda-feira (24), provocou reações de indignação e apoio ao lutador na comunidade de MMA. O brasileiro Renato Moicano destacou-se entre os que criticaram a decisão judicial.

Tradução: "É uma loucura que Cain Velásquez tenha sido condenado a 5 anos!!! A única coisa que ele fez de errado foi errar o alvo!!!"

Moicano, em sua publicação no "X" (antigo Twitter), questionou a justiça da sentença, sugerindo que Velásquez errou apenas o alvo. Em entrevista ao podcast de Kyle Kingsbury, o ex-lutador comentou sobre sua disposição em cumprir a pena.

- A forma como lidei com a situação não foi a correta. Não podemos colocar a lei nas nossas próprias mãos. Já me declarei culpado (sem contestação), então vou receber uma sentença. Eu sei o que fiz e sei que o que fiz foi muito perigoso para outras pessoas, sabe? Não apenas as pessoas envolvidas, mas também pessoas inocentes - declarou Velásquez, que completou:

- Eu entendo o que fiz e estou disposto a fazer tudo o que for necessário (para) pagar isso. O que quer que o tribunal considere correto para o que tenho que fazer, farei isso com a cabeça erguida e ainda serei eu mesmo e não jogarei o jogo da culpa. Fui eu que fiz isso e reagi dessa forma. O que fiz não foi correto.

O caso e o julgamento

Ao cumpriu parte da pena, Velásquez poderá ser liberado no início de 2027, considerando o tempo já servido. O caso remonta a fevereiro de 2022, quando Velasquez, após descobrir que seu filho de quatro anos havia sido supostamente abusado sexualmente em uma creche, perseguiu e disparou contra um veículo que transportava Harry Goularte, o acusado.

Um dos tiros atingiu o padrasto de Goularte, Paul Bender, ferindo-o no braço. Preso inicialmente sem direito a fiança, o lutador passou oito meses na cadeia até ser liberado após pagar uma fiança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na época).

Durante o julgamento, Cain Velásquez não contestou as acusações e admitiu que aceitaria qualquer decisão da Justiça. Apesar da condenação, ele deve cumprir menos da metade da pena devido ao tempo já servido, com projeções indicando sua liberdade em cerca de dois anos.

Desde que foi solto, em novembro de 2022, o ex-campeão participou de eventos esportivos como assistente técnico, sempre com permissão judicial. Sua prisão e o subsequente julgamento geraram debates sobre justiça e autodefesa, especialmente entre lutadores e fãs de MMA.

