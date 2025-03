Ex-campeão do UFC, Cain Velasquez é condenado a cinco anos de prisão

O ex-campeão dos pesos pesados do UFC Cain Velasquez foi declarado culpado por tentativa de homicídio e outros crimes no Tribunal de Justiça de Santa Clara, Califórnia (EUA), nesta segunda-feira (24). O juiz determinou uma pena de cinco anos de prisão, que poderá ser reduzida pelo tempo já cumprido em detenção. A sentença foi considerada branda, já que os promotores do caso pediam de 30 anos a prisão perpétua, enquanto a defesa buscava liberdade condicional.

O caso e o julgamento

O caso remonta a fevereiro de 2022, quando Velasquez, após descobrir que seu filho de quatro anos havia sido supostamente abusado sexualmente em uma creche, perseguiu e disparou contra um veículo que transportava Harry Goularte, o acusado. Um dos tiros atingiu o padrasto de Goularte, Paul Bender, ferindo-o no braço. Preso inicialmente sem direito a fiança, o lutador passou oito meses na cadeia até ser liberado após pagar uma fiança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na época).

Durante o julgamento, Velasquez não contestou as acusações e admitiu que aceitaria qualquer decisão da Justiça. Apesar da condenação, ele deve cumprir menos da metade da pena devido ao tempo já servido, com projeções indicando sua liberdade em cerca de dois anos. Desde que foi solto, em novembro de 2022, o ex-campeão participou de eventos esportivos como assistente técnico, sempre com permissão judicial.

Carreira de Cain Velasquez

Considerado um dos maiores pesos-pesados da história do UFC, Cain Velasquez conquistou o cinturão duas vezes (2010 e 2012) e tem vitórias icônicas sobre nomes como Brock Lesnar, Junior "Cigano" e Antônio "Pezão". Aposentado do MMA desde 2019, migrou para o pro-wrestling, mas sua carreira foi interrompida pelo caso.