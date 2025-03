UFC Fight Night México: confira onde assistir e horário

Brandon Moreno e Steve Erceg se enfrentam, neste sábado (29), na luta principal do UFC Fight Night Mexico, na Arena CDMX, na Cidade do México, capital do país. O combate pode decidir o próximo desafiante do cinturão do peso mosca, que pertence a Alexandre Pantoja. No restante do card, quatro brasileiros entrarão em ação.

UFC Fight Night: Moreno x Erceg

Em seu país natal, Brandon Moreno encara Steve Erceg, em um combate de cinco rounds do peso mosca. De um lado, o mexicano busca recuperar o posto de campeão da divisão até 56,7 kg, que venceu contra Deiveson Figueiredo — em rivalidade que gerou quatro lutas — e perdeu para Alexandre Pantoja, em 2023. Desde então, busca revanche pelo cinturão do brasileiro.

Do outro lado, Steve Erceg busca se recuperar de duas derrotas seguidas. Em 2024, o australiano fez duas lutas em um espaço de três meses. Na primeira, Steve teve a chance pelo cinturão no UFC 301, no Rio de Janeiro, mas foi derrotado por Alexandre Pantoja, por decisão unânime dos juízes. Já no UFC 305, o Erceg foi nocautado no primeiro round por Kai Kara-France.

Steve Erceg foi derrotado para Alexandre Pantoja no UFC 301, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/UFC)

Brasil no card

No UFC Fight Night México, o Brasil conta com quatro lutadores. No card principal, Saimon Oliveira encara David Martinez, em luta pelo peso galo. Já no card preliminar, Melquizael Costa, Julia Polastri e Gabriel Miranda entrarão em ação.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night México — Cidade do México, MEX

📆 Data: 29 de março de 2025

⏰ Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)

🌍 Local: Cidade do México, México

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 20h

Peso mosca (até 56,7 kg): Brandon Moreno x Steve Erceg

Peso leve (até 70,3 kg): Manuel Torres x Drew Dober

Peso médio (até 83,9 kg): Kelvin Gastelum x Joe Pyfer

Peso galo (até 61,2 kg): Raúl Rosas Jr. x Vince Morales

Peso galo (até 61,2 kg): David Martínez x Saimon Oliveira

Peso mosca (até 56,7 kg): Ronaldo Rodríguez x Kevin Borjas

Card preliminar — a partir de 17h

Peso mosca (até 56,7 kg): Edgar Chairez x C.J. Vergara

Peso médio (até 83,9 kg): Jose Medina x Ateba Gautier

Peso pena (até 65,7 kg): Christian Rodriguez x Melquizael Costa

Peso palha (52,1 kg): Loopy Godínez x Julia Polastri

Peso leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia x Vinc Pichel

Peso pena (até 65,7 kg): Jamall Emmers x Gabriel Miranda

Peso leve (até 70,3 kg): Marquel Mederos x Austin Hubbard