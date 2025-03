Topuria troca de apelido e nova escolha surpreende; veja

Ilia Topuria, lutador de MMA, anunciou mudanças significativas em sua carreira e imagem. A revelação ocorreu durante uma coletiva de imprensa na Espanha. O espanhol, que decidiu subir de categoria, passando do peso-pena para o peso-leve, adotará o apelido "A Lenda". Esta mudança simboliza uma nova fase em sua trajetória no esporte.

- Muitas pessoas dizem que ‘você precisa ver para crer’. Eu primeiro acredito e depois vejo. Então, o apelido que vai me acompanhar em minha próxima luta será "A Lenda" - disse Topuria.

Topuria, com um recorde invicto de 16 vitórias, conquistou o cinturão peso-pena do UFC após derrotar Alexander Volkanovski em fevereiro do ano anterior. Sua única defesa do título foi contra Max Holloway em outubro. Surpreendentemente, ele renunciou ao cinturão para enfrentar desafios na categoria de peso-leve, visando títulos em duas divisões diferentes no UFC.

A transição de Topuria para o peso-leve e a adoção de um novo apelido destacam sua busca por novos desafios e crescimento contínuo como atleta. Com um histórico impressionante e uma mentalidade vencedora, "A Lenda" inicia uma nova etapa em sua carreira com expectativas elevadas.

Ilia Topuria golpeia Max Holloway na luta principal do UFC 308. (Foto por Chris Unger/Zuffa LLC)

