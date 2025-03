Alex Pereira, conhecido como 'Poatan', enfrentou desafios significativos antes de sua luta contra Magomed Ankalaev no UFC 313. A revelação foi feita durante uma entrevista no 'The Ariel Helwani Show'. O evento ocorreu no início de março. O brasileiro discutiu as dificuldades que quase o levaram a desistir do combate. Joe Rogan, comentarista do Ultimate, sugeriu que ex-campeão dos meio-pesados poderia estar lesionado e doente. Especulações incluíam uma possível infecção por norovírus e uma mão quebrada. No entanto, o mesmo negou problemas com sua mão.

continua após a publicidade

➡️UFC: Alex Poatan volta a criticar regras e sugere mudanças no MMA

- Como sempre falei, não gosto de dar desculpas. Nem querer tirar o mérito do adversário, mesmo não concordando com a decisão (dos juízes). Não quero tirar o mérito dele, cada um tem seus problemas, eu tive os meus. Mas o que posso falar é que não, minha mão estava boa, mas muitas coisas aconteceram. Muitas coisas (aconteceram). Não quero dar desculpa. Talvez se eu tivesse ganho, falaria tudo o que aconteceu, como fiz das outras vezes. Mas não (venci), vai chegar o momento. Tenho a chance de disputar o cinturão novamente e vai chegar o momento em que posso estar falando - afirmou Alex Poatan.

Alex Poatan relembrou um momento anterior no UFC 307 contra Khalil Rountree Jr, onde competiu sob condições físicas desfavoráveis. Ele optou por manter em sigilo as dificuldades enfrentadas antes do UFC 313, uma vez que não saiu vitorioso do confronto.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Sim (considerei não lutar). Essa foi uma das lutas mais complicadas, em questão de tudo que aconteceu. Não (me arrependo de ter lutado). Tentei fazer algo que era difícil para mim. Já fiz várias coisas parecidas, com dificuldade ou lesões, algo do tipo. Vinha dando certo. Mas chegou o momento que não deu certo. Mesmo assim, não me arrependo - admitiu Alex Poatan.

Magomed Ankalaev, vencedor do UFC 313, minimizou as alegações de lesão de Pereira. Sugeriu que é comum lutadores competirem enquanto enfrentam problemas físicos. Ankalaev pressionou por uma revanche imediata, desafiando Pereira a aceitar um novo confronto em agosto.

continua após a publicidade