Miami Open: João Fonseca conhecerá próximo adversário nesta segunda-feira

João Fonseca, campeão do Challenger de Phoenix, tem mais um desafio pela frente. O brasileiro estará presente no Miami Open, na Flórida, e conhecerá seu próximo adversário na chave principal nesta segunda-feira (17), às 14h (horário de Brasília).

Além do jovem de 18 anos, Bia Haddad e Thiago Wild também marcarão presença na competição. A brasileira, que será cabeça de chave, entrará diretamente na segunda rodada, assim como ocorreu no Indian Wells.

Enquanto João Fonseca vive bom momento, Bia Haddad e Thiago Wild enfrentam fases complicadas

Bia Haddad passa pelo pior momento de sua carreira desde 2018, com cinco derrotas consecutivas, sendo quatro delas em estreias de torneios. Já Thiago Wild também enfrenta uma maré ruim e corre o risco de sair do Top 100 caso não consiga defender os pontos obtidos na terceira rodada do ano passado.

A chave principal do Masters 1000 de Miami começa na próxima quarta-feira (19). João Fonseca e Thiago Wild entrarão em quadra na quarta ou quinta-feira, enquanto Bia Haddad deve estrear apenas na quinta ou sexta.

João Fonseca em ação no Challenger de Phoenix contra Kei Nishikori (Foto: Clive Brunskill / AFP)

O Brasil também terá representantes na chave de duplas. Marcelo Melo jogará ao lado de Rafa Matos, Bia Haddad formará parceria com Laura Siegemund, e Luisa Stefani se juntará à húngara Timea Babos.

Melhor ranking para João Fonseca

Esta foi a quinta vitória da joia carioca na trajetória no Arizona: antes, já havia eliminado o experiente Kei Nishikori, o russo Pavel Kotov, o alemão Jan-Lennard Struff e o francês Hugo Gaston. Segundo o ranking ao vivo da ATP, João Fonseca vai subir 18 posições, alcançando seu melhor posto até agora: o 60°. Até então, o melhor havia sido o 68º lugar, no ano passado.

Além de Phoenix, João Fonseca conquistou também os títulos dos Challengers de Lexington e Camberra, do Next Gen ATP Finals e do ATP 250 de Buenos Aires. O jovem se tornou o primeiro a vencer um ATP 250, Challenger 175 e Challenger 125 na mesma temporada.