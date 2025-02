Max Verstappen nega oferta bilionária da Aston Martin na F1

Max Verstappen pôs fim — pelo menos temporariamente — aos rumores que o ligavam à Aston Martin na Fórmula 1. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o time comandado por Lawrence Stroll está disposto a desembolsar £ 1 bilhão (R$ 7,32 bilhões na cotação mais recente) para fechar o maior acordo da história do esporte com o #1.

O atual campeão mundial deixou claro que houve, sim, um contato entre ele a Aston Martin, mas somente para que sua equipe da classe GT3 pudesse correr com um dos carros da montadora no GT World Challenge Europe de 2025. No entanto, Max Verstappen negou que tenha recebido a proposta.

— É muito dinheiro! O único contato que tive com eles foi sobre um GT3 para este ano, só isso. Não há muito a dizer porque não há nada — disse Verstappen ao Planet F1 antes do F175 Live, evento realizado em Londres e que revelou as pinturas das dez equipes para a F1 2025.

Vale deixar claro que esse montante não seria referente a cada ano de contrato, mas seria pago no decorrer de um determinado período de tempo. De qualquer forma, estima-se que o piloto de 27 anos receberia £ 200 milhões (R$ 1,46 bilhões) por temporada.

Embora a última temporada tenha sido a do tetracampeonato mundial, Max teve um ano bastante agitado com a Red Bull dentro e fora das pistas. O piloto foi um dos principais alvos da Mercedes para substituir Lewis Hamilton por alguns meses, mas acabou optando por permanecer no time dos energéticos e tentar igualar os cinco títulos de Juan Manuel Fangio.

Verstappen tem contrato com a equipe taurina até o fim de 2028, mas a permanência dele no time até lá é incerta, sobretudo após as saídas de peças importantes como o projetista Adrian Newey, que aceitou proposta da própria Aston Martin, e o ex-diretor-esportivo Jonathan Wheatley, que aceitou o desafio de comandar o projeto da Sauber/Audi.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.