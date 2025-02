Sauber revela carro de Gabriel Bortoleto na F1

A Sauber, logo a ser Audi, foi a primeira equipe a dar as caras no palco montado pela F1 na Arena 02, em Londres, na tarde desta terça-feira (18). E a equipe de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg mostrou uma cara adaptada, mas nas mesmas cores do ano passado para o último ano antes da era Audi.

A equipe anunciou, ainda, o nome do carro para 2025, que até agora era desconhecido: C45, mantendo o tradicional. O que mostra o bólido é um bico bem mais rico em verde, enquanto o do ano passado era todo preto com detalhes verdes. A parte dianteira inteira está muito mais esverdeada.

- É incrível ver todo esse público e sentir essa energia. Estou muito feliz. - disse Bortoleto.

- Estamos bem animados para começar a temporada. Vai ser um ano muito importante 2025 porque é o último e depois viramos Audi. - adicionou Mattia Binotto, o diretor-geral e chefe interino.

Gabriel Bortoleto com macacão da Sauber (Foto: Divulgação/Sauber)

A Sauber vai para a temporada 2025 com estrutura essencialmente toda diferente. Os dois pilotos são novos: saíram Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, chegaram Hülkenberg e Bortoleto. Hülkenberg tem 37 anos de idade e voltou à F1 pela Haas, dois anos atrás, após longo período fora. Convenceu e recebeu mais outra chance. Já Bortoleto tem 20 anos e vem de anos consecutivos em que conquistou títulos da F3 e da F2. Além disso, é o primeiro piloto titular do Brasil na F1 desde Felipe Massa, em 2017.

C45 será o carro de Gabriel Bortoleto em sua estreia na F1 (Foto: Divulgação/Sauber)

As mudanças vão além. Binotto começa como chefão do projeto pela primeira vez e vai abrir o ano inclusive como chefe de equipe, mas apenas de maneira interina após a saída de Alessandro Alunni Bravi. Jonathan Wheatley, ex-diretor da Red Bull, será o chefe do dia a dia e tem chegada esperada para abril. Aí, Binotto será uma espécie de CEO e comanda a transição para a Audi, que incorpora a equipe como oficial própria em 2026.

A Sauber não definiu ainda uma data para apresentação particular.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.