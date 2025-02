Na temporada de 2024 da Fórmula 1, a equipe McLaren se destacou, não apenas pelo título de construtores, mas nas polêmicas "Regras Papaya". Oscar Piastri e Lando Norris, pilotos da equipe, estiveram no centro de uma disputa interna marcada por "ordens de equipe". Em preparação para a F1 2025, o australiano expressou o desejo de evitar tais decisões, buscando uma competição mais justa dentro e fora das pistas.

- Acho que estamos muito esclarecidos para o início da temporada. Como eu disse, nós dois vamos começar do zero. Há todas as oportunidades para que qualquer um de nós vença corridas. Mas é claro que se houver uma diferença de pontos em qualquer direção no final da temporada e precisarmos da ajuda do nosso companheiro de equipe, tentaremos ajudar um ao outro - afirmou Piastri, e completou:

- Mas isso ainda vai demorar muito, muito mesmo, e espero que nunca se concretize, porque acho que qualquer um de nós quer vencer por ter conseguido fazer o seu próprio trabalho, então, no início da temporada, vamos competir bastante, mas de forma justa, e esperamos que, na maior parte das vezes, lutemos pelo primeiro e segundo lugares.

O piloto australiano também se mostrou otimista para disputar o título mundial em 2025, após uma temporada influenciada por estratégias de equipe. Piastri e Norris vivenciaram momentos de tensão e cooperação em 2024 na McLaren, como no GP da Hungria e na Itália, onde competiram diretamente pela vitória. Para minimizar conflitos, adotaram um "acordo de cavalheiros", as "Regras Papaya", visando a colaboração para o sucesso da equipe.

- Definitivamente, estamos começando do zero e acho que posso me tornar campeão mundial este ano. Estou confiante, acredito que ainda temos algumas coisas para trabalhar e certamente não atingimos o objetivo final, mas acho que ninguém necessariamente atingiu esse objetivo e, se conseguirmos trabalhar em algumas das coisas que nos propusemos a fazer neste período de intervalo, terei muitas ferramentas para tentar fazer isso acontecer - concluiu.

Confiante em suas chances de se tornar campeão mundial, Piastri destacou a necessidade de trabalho contínuo na McLaren. A dupla, confirmada para mais uma temporada, espera competir em igualdade de condições desde o início da temporada de 2025, que se inicia no GP da Austrália, em 16 de março de 2025. O recomeço marcará, assim, um novo capítulo para a McLaren e seus pilotos.

