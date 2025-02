A temporada de apresentações de carros da Fórmula 1 2025 seguiu com mais um "vazamento" antecipado. O novo veículo é a aposta da equipe norte-americana para ganhar ainda mais terreno no pelotão da "F1 B". O primeiro gostinho do carro da Haas com que vai competir no campeonato, neste ano, veio na manhã deste domingo (16), durante shakedown fechado na pista de Silverstone. Segundo as imagens que escaparam, antes mesmo da publicação oficial, mostraram uma pintura bastante diferente.

continua após a publicidade

➡️ Williams quebra expectativa e é segunda equipe a divulgar novo carro para F1 2025; entenda

O VF-25 chega lotado de expectativas. Não é exagero dizer, inclusive, que é a temporada em que a Haas mais promete em sua ainda curta história na Fórmula 1. Motivos não faltam: parceria com a Toyota, proximidade da Ferrari e a promessa de investimento técnico elevado.

A Haas não planejou mostrar o novo carro aos sete ventos, principalmente antes do evento de lançamento coletivo da F1, o F175. Por esse motivo, aliás, montou um shakedown a portas fechadas, diferente do que fez a Williams dias antes, com Esteban Ocon ao volante. Apesar das tentativas, curiosos fotografaram um carro com trocou a pintura majoritariamente preta dos últimos anos, em que as cores vermelho e branco apareciam somente como detalhes, numa pintura tricolor. As três cores estão juntas no layout desenhado. Ainda não há informação sobre se é a pintura oficial para 2025, mas essa é a tendência.

continua após a publicidade

O que dá para notar das linhas do carro da Haas na primeira imagem é que se trata de um bico mais alongado que o do ano anterior, que se estende até o início da asa dianteira, e mais arrojado em comparação a um mais quadrado em 2024. Além disso, as entradas de ar localizadas bem ao lado do cockpit têm desenho diferente, com espécie de bico na parte de cima, enquanto a do VF-24 tinha entrada inferior mais esticada. O corte lateral da asa traseira também é consistentemente maior que a da edição passada.

Antes do novo carro ser exposto nas redes, a Haas divulgou imagens de estúdio dos uniformes de corrida para a temporada: tanto Esteban Ocon quanto Oliver Bearman, que ainda não teve a chance de guiar o VF-25. O shakedown com o novato no cockpit acontecerá somente no Bahrein, na semana dos testes de pré-temporada.

continua após a publicidade

Expectativas da Haas para a F1 2025

A moral elevada da Haas tem justificativa. A parceria com a Toyota veio na reta final de 2024 e deve seguir, mas os norte-americanos já deixaram claro que não querem o túnel de vento dos japoneses em Colônia, na Alemanha. A estrutura escolhida segue sendo da Ferrari, em Maranello, daí a proximidade cada vez maior com os vermelhos.

E tem mais: no momento mais favorável do ponto de vista financeiro que a Haas já encarou, a busca de 2025 é fazer como as equipes líderes e chegar ao limite do teto orçamentário, ou seja, investir pesado.

- Nosso objetivo é atingir o limite máximo do orçamento em 2025. A Haas nunca esteve perto do limite máximo. Portanto, se realmente queremos ser competitivos, precisamos estar próximos do teto orçamentário, esse é o nosso objetivo - disse o chefe Ayao Komatsu à revista britânica Autosport.

Assim como a imensa maioria do grid, a Haas mexeu na escalação de pilotos, mas nas duas peças: Esteban Ocon chegou após a saída bastante conturbada da Alpine, enquanto Oliver Bearman recebeu a primeira oportunidade na F1, ao surgir bem como substituto em três corridas da temporada passada.

Como chegam os pilotos?

Esteban Ocon entrou para a Fórmula 1 em 2016, saiu em 2018 e voltou em 2020, pela Renault. De lá até 2024, defendeu as cores dos franceses, que depois viraram Alpine. A Haas vai ser, na prática, a quarta equipe diferente de o piloto francês na categoria, sem contar as trocas de nome. Na carreira, o atleta tem uma vitória no currículo e o oitavo lugar geral de 2022 como melhor resultado.

Oliver Bearman, enquanto isso, é considerado um dos jovens mais promissores da geração. Aos 19 anos, tem no currículo títulos da F4 Alemã e da F4 Italiana, terceiro lugar na F3 em 2022 e sete vitórias conquistadas na Fórmula 2.

Oliver Bearman pela Fórmula 2, com a Prema (Foto: Reprodução/F2)

A Haas fechou 2024 na sétima colocação, com 58 pontos anotados e ótimas performances de Nico Hülkenberg, que formava dupla com Kevin Magnussen. Assim, a equipe fechou o ano com o segundo melhor resultado da história dos norte-americanos na Fórmula 1. Em 2018, o grupo terminou a temporada em quinto lugar.

Saiba mais sobre o evento de lançamento da F1 2025

A Fórmula 1 completa 75 anos em 2025 e, em comemoração, tem marcado um evento inédito para aquecer os motores rumo à temporada. Na O2 Arena, em Londres, todas as equipes e pilotos irão se reunir em 18 de fevereiro para o F1 75 Live, que terá como principal atração o lançamento das pinturas de todos os times.

Apesar disto, as equipes vão seguir apresentando seus carros em momentos diferentes, ou pelo menos o que quiserem mostrar do ponto de vista técnico. É que, nos últimos anos, a maioria dos lançamentos era ligado apenas à pintura, ou seja, o que está marcado para Londres. Segundo a revista inglesa "Autosport", cada equipe irá subir ao palco com os pilotos titulares e revelar a nova pintura em um carro antigo ou de exposição, sem mostrar maiores detalhes aerodinâmicos.

Para isso, os times terão 7 minutos cada para se apresentar. As equipes poderão usar esse limite de tempo da forma como quiserem para realizar a exibição do carro. No entanto, todo o roteiro da apresentação deve ser aprovado previamente pela F1 para evitar qualquer surpresa.

Desta maneira, o evento deve ter por volta de duas horas de duração, com início programado para 17h (de Brasília). Entre as exibições das equipes, também haverá shows e apresentações musicais com a presença de convidados especiais ainda não revelados.

A ordem de apresentação das equipes segue invertida a classificação do Mundial de Construtores de 2024. Assim, a noite será aberta pela Sauber, de Gabriel Bortoleto. Em seguida, a Williams sobe ao palco, e assim sucessivamente até chegar à campeã da F1 2024, a McLaren, que fecha a noite. Com isso, a Ferrari, de Lewis Hamilton, será a penúltima a se apresentar. Logo antes, a Red Bull, do atual tetracampeão Max Verstappen, subirá ao palco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.