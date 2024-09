Aston Martin abre portas para Verstappen após chegada de Newey: ‘Não é um time azarão’

Verstappen busca o tetracampeonato mundial na Fórmula 1 (Foto: Josep Lago / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/09/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro (RJ)

A Aston Martin ousou sonhar alto e levou a melhor na disputa por Adrian Newey, e Mike Krack aproveitou a deixa para mandar um recado e dizer que “a porta para Max Verstappen estará sempre aberta”. O chefe da equipe destacou que a chegada do icônico projetista não só prova que se trata de um projeto confiável como também passará a ser mais atrativo a todos.

Newey assinou acordo multianual com a Aston Martin e, além de engenheiro, será um dos acionistas do time do magnata Lawrence Stroll. A emissora inglesa BBC Sport reportou que o salário do britânico gira em torno de £ 30 milhões {cerca de R$ 220 milhões na cotação atual) por temporada.

A ida de Newey representa um capítulo diferente na história da Aston Martin, que já conta com figuras como Dan Fallows, também ex-Red Bull, Bob Bell (ex-Alpine) e, futuramente, Enrico Cardile (ex-Ferrari), além claro, de Fernando Alonso. O bicampeão, contudo, já se vê mais perto do fim da carreira, e Verstappen também não tem futuro tão garantido na Red Bull em meio à crise interna desencadeada pelo Caso Horner.

- A porta para Max Verstappen está sempre aberta, para tudo. Em primeiro lugar, conseguir nomear Adrian Newey é prova de que o projeto é confiável, de que toda a visão de Lawrence não são apenas palavras, mas é uma ação real na qual podemos confiar como equipe - declarou Krack em coletiva de imprensa.

- Este não é um time azarão como costumava ser no passado, é uma equipe que deve estar confiante de que pode fazer isso, mas agora temos uma abordagem completamente diferente com parceiros e pilotos - continuou o dirigente, enfatizando que assinar com Newey “abre muitas portas para o futuro”, referindo-se não apenas a Verstappen.

- Seremos mais atraentes em todas as áreas, apenas por assinar (com Newey) por conta da credibilidade aumentada, pois prova que o projeto pode realmente atingir as metas, e se eu estivesse na universidade e visse essa assinatura, diria ‘Posso aprender mais lá, então vou tentar’, e acho que haverá esse efeito - concluiu.