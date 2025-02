A Aston Martin revelou a nova pintura para a temporada de F1 2025, marcando a quarta equipe a apresentar seu design antes do evento de lançamento oficial da Fórmula 1. O anúncio foi feito em um evento em Londres, na Arena The O2, onde a equipe, famosa por sua cor verde característica, introduziu um novo patrocinador, a Maaden, e detalhes do design do carro e do capacete de Fernando Alonso.

Principal empresa de mineração da Arábia Saudita, a Maaden se junta à Aramco em destaque no carro, capacetes e uniformes dos pilotos. A equipe manteve a cor verde icônica, além de adicionar detalhes em branco ao design.

Os logos dos novos patrocinadores, agora visíveis no capacete de Alonso, simbolizam a integração entre a equipe e suas parcerias estratégicas. O capacete, avistado durante um teste em Barcelona, exibe orgulhosamente os símbolos da Maaden e da Aramco.

A expectativa em torno do desempenho da Aston Martin para a F1 2025 é alta, com a revelação completa do design do carro agendada para um evento subsequente. O AMR25, carro oficial da equipe, promete trazer inovações e melhorias significativas. Os testes de pré-temporada no Bahrein, que começam em 26 de fevereiro de 2025, serão cruciais para os ajustes finais no novo veículo da equipe.

Foto promocional entre Aston Martin e Maaden (Foto: Divulgação)

Saiba mais sobre o evento de lançamento da F1 2025

A Fórmula 1 completa 75 anos em 2025 e, em comemoração, tem marcado um evento inédito para aquecer os motores rumo à temporada. Na O2 Arena, em Londres, todas as equipes e pilotos irão se reunir em 18 de fevereiro para o F1 75 Live, que terá como principal atração o lançamento das pinturas de todos os times.

Apesar disto, as equipes vão seguir apresentando seus carros em momentos diferentes, ou pelo menos o que quiserem mostrar do ponto de vista técnico. É que, nos últimos anos, a maioria dos lançamentos era ligado apenas à pintura, ou seja, o que está marcado para Londres. Segundo a revista inglesa "Autosport", cada equipe irá subir ao palco com os pilotos titulares e revelar a nova pintura em um carro antigo ou de exposição, sem mostrar maiores detalhes aerodinâmicos.

Para isso, os times terão 7 minutos cada para se apresentar. As equipes poderão usar esse limite de tempo da forma como quiserem para realizar a exibição do carro. No entanto, todo o roteiro da apresentação deve ser aprovado previamente pela F1 para evitar qualquer surpresa.

Desta maneira, o evento deve ter por volta de duas horas de duração, com início programado para 17h (de Brasília). Entre as exibições das equipes, também haverá shows e apresentações musicais com a presença de convidados especiais ainda não revelados.

A ordem de apresentação das equipes segue invertida a classificação do Mundial de Construtores de 2024. Assim, a noite será aberta pela Sauber, de Gabriel Bortoleto. Em seguida, a Williams sobe ao palco, e assim sucessivamente até chegar à campeã da F1 2024, a McLaren, que fecha a noite. Com isso, a Ferrari, de Lewis Hamilton, será a penúltima a se apresentar. Logo antes, a Red Bull, do atual tetracampeão Max Verstappen, subirá ao palco.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.