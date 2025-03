Mavericks oscilam após troca de Doncic e recebem negativa em ajuda da NBA

A saída de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers chocou o mundo da NBA, além de ser considerada uma das trocas mais surpreendentes da história da liga. Por decisão da diretoria do Dallas Mavericks, o esloveno foi trocado por Anthony Davis devido a preocupações com o físico do jogador. Desde a mudança, a equipe sofre com uma série de problemas no elenco, o que fez a franquia solicitar “ajuda” da liga para suprir as carências por lesões. A informação foi dada pelo jornalista Brian Windhorst, da "ESPN".

Enquanto Luka Doncic cai nas graças dos torcedores e dirigentes do Los Angeles Lakers, o Dallas passou a ser assolado por contusões de jogadores importantes. Sem garantia de um elenco completo, o andamento da temporada virou uma preocupação. Assim, o jornalista afirmou que o "Mavericks pediram à NBA um alívio", que ainda não foi oferecido pela liga norte-americana.

Ao nível de compreensão sobre a atual situação do plantel texano, o técnico Jason Kidd possui apenas oito atletas disponíveis para as próximas partidas. Embora não tenha cravado qual suporte o Dallas solicitou à NBA, a ex-equipe de Doncic se desespera com a extensa lista de jogadores indisponíveis. Isso porque o departamento médico não deu previsão de retorno dos craques.

Situação atual do Dallas Mavericks na NBA

Segundo o regulamento da NBA, oito jogadores correspondem ao número mínimo permitido para que um time possa entrar em quadra. Sendo assim, em caso de um novo desfalque, o Dallas estará impedido de dar continuidade a competição e perderia jogos por "W.O.". Por outro lado, a folha salarial da franquia tem apenas US$51 mil disponíveis para contratar outras peças, o que potencializa a dor de cabeça.

Isso porque até mesmo contratos de 10 dias exigem acordo mínimo de US$61 mil. Desta forma, a NBA pode descartar possibilidade de oferecer um “alívio” ao Dallas por entender que não há outro culpado para o descenso da franquia que não seja dos próprios dirigentes. Agora, cabe ao Mavericks contar com a sorte e torcer para não perder os próximos jogos por "W.O.".

Confira os desfalques dos Mavericks

Kyrie Irving: Lesão ligamentar no joelho (Fora da temporada)

Lesão ligamentar no joelho (Fora da temporada) Jaden Hardy: Lesão no tornozelo

no tornozelo Antony Davis: Desconforto na virilha

Desconforto na virilha Olivier-Maxence Prosper : Lesão no pulso (Fora da temporada)

: Lesão no pulso (Fora da temporada) Daniel Gafford : Lesão no joelho

: Lesão no joelho Dereck Animado : Problemas no tornozelo

: Problemas no tornozelo P.J. Washington : Problemas no tornozelo

: Problemas no tornozelo Brandon Williams: Lesão no tendão (Dúvida para o restante da temporada)

Lesão no tendão (Dúvida para o restante da temporada) Kai Jones: Lesão no quadríceps

Calendário de jogos do Dallas em março

Indiana Pacers x Dallas Mavericks - 20h - 19 de março

Dallas Mavericks x Detroit Pistons - 21h30 - 21 de março

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks - 20h30 - 24 de março

New York Knicks x Dallas Mavericks - 20h30 - 25 de março

Orlando Magic x Dallas Mavericks - 20h - 27 de março

Chicago Bulls x Dallas Mavericks - 21h - 29 de março

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets - 21h30 - 31 de março