A equipe brasileira de natação conquistou medalha de bronze no revezamento 4x100m livre masculino na abertura dos Jogos Mundiais Universitários. O quarteto formado por Lucas Peixoto, Kaique Alves, Vinicius Assunção e Pedro Buch completou a prova com o tempo de 3min15seg02 nesta quinta-feira (17), em Berlim, Alemanha.

continua após a publicidade

➡️ Ginástica rítmica: conjunto brasileiro lidera primeiro dia em Milão; vídeo

Os Estados Unidos venceram a prova com 3min12seg36, seguidos pelo Japão com 3min14seg19. Kaique Alves registrou o melhor tempo individual entre os brasileiros, com 47seg96 segundos, enquanto Lucas Peixoto marcou 49.38, Vinicius Assunção 48.63 e Pedro Buch 49seg05.

Outra participação brasileira na Universíade

O Brasil também participou da final dos 400m livre masculino. Eduardo Moraes terminou em quinto lugar com 3min47seg97, seu melhor tempo do ano. Ele liderou a prova até os 350 metros, mas não manteve o ritmo nos metros finais. Leonardo Alcantara ficou em sexto lugar com 3min49seg96, melhorando sua marca pessoal anterior de 3min52seg49 obtida no Troféu Maria Lenk de 2025.

continua após a publicidade

A delegação brasileira conta com 12 atletas na natação dos Jogos Mundiais Universitários, que estão sendo realizados na região de Rhine-Rhur, com as provas aquáticas especificamente sediadas em Berlim.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte